Serikspor Deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 Yendi

Serikspor Deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 Yendi
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Serikspor, Sakaryaspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Silva, Amaral ve Erhan Çelenk'in golleriyle galip gelen Serikspor, böylece puanını artırdı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Ali Vardar, Çağrı Yıldırım

Sakaryaspor : Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 79 Mirza Cihan), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 81 Batuhan Çakır), Caner Erkin (Dk. 79 Alaaddin Okumuş), Vukovic, Mete Kaan Demir (Dk. 79 Emre Demir), Eren Erdoğan, Burak Çoban, Kakuta, Ben Yeddrer

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 59 Sertan Taşqın), Martynov, Silva, Sadygov (Dk. 59 Berkovski), Amaral (Dk. 79 Gökhan Karadeniz), Selim Dilli, Bilal Ceylan, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Erhan Çelenk

Gol: Dk. 28 Silva, Dk. 72 Amaral, Dk. 77 Erhan Çelenk (Serikspor), Dk. 50 Eren Erdoğan, Dk. 83 Emre Demir ( Sakaryaspor )

Sarı kartlar: Dk. 37 Mete Kaan Demir, Dk. 65 Caner Erkin, Dk. 83 Kakuta ( Sakaryaspor ), Dk. 41 Emrecan Terzi, Dk. 57 Silva, Dk. 68 Erkan Çelenk, Dk. 83 Martynov, Dk. 89 Bilal Ceylan, Dk. 90 Erten Ersu (Serikspor)

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Serikspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
