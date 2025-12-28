Haberler

Trendyol 1. Lig: Serikspor: 1 Boluspor: 4

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Serikspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda Boluspor'a 4-1 yenildi. Maçta golleri A. Martybov, Doğan Can Davas ve Hasani kaydetti. Serikspor'dan Erhan Çelenk ise bir golle katkı sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Serikspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı Boluspor'a 4-1 mağlup oldu.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Serikspor: Erten Ersu, Bilal Ceylan, Aleksandr Martynov, Gökhan Akkan, Emrecan Terzi (Sertan Taşkın dk. 46), Burak Asan, Kerem Şen, Şahverdi Çetin, Erhan Çelenk, Şeref Özcan, Ilya Sadygov

Yedekler: Ender Güneş, Halim Ayaz Yükseloğlu, Baha Karakaya, Sami Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Sinan Paşalı

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Harun Alpsoy dk. 85), Işık Kaan Arslan (Arda Tuğra Saygı dk. 89), Loic Kouagba, Lucas Lima (Abdulsamet Kırım dk. 85), Devran Şenyurt, Dean Lico, İbrahim Akanbi Rasheed (Arda Usluoğlu dk. 75), Florent Hasani, Doğan Can Davas, Martin Boakye (Barış Alıcı dk. 75)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mustafa Alptekin Çaylı, Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Goller: A. Martybov, (dk. 7), Doğan Can Davas (dk. 35), Hasani (dk. 70) (Boluspor), Erhan Çelenk (dk. 13) (Serikspor)

Kırmızı kart: Şeref (dk. 63) Serikspor

Sarı kartlar: Devran Şenyurt, Rasheed, Doğan Can Davas (Boluspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
