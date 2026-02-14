Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Serikspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Topalli, Castro ve Gökhan Altıparmak'tan geldi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Egemen Savran, Yusuf Susuz?
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Fall, Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 75 Enes Çinemre), Abdülkadir Parmak, Kerim Alıcı (Dk. 70 Oğuz Ceylan), Badji, Emirhan Acar (Dk. 52 Kaan Akyazı), Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 70 Hountondji), Mücahit Albayrak (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir)
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 69 Caner Cavlan), Sadygov (Dk. 28 Nwachukwu), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 69 Skvortsov), Castro, Burak Asan, Nalepa (Dk. 74 Şeref Özcan), Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 74 Adeola)
Goller: Dk. 45+5 Topalli (Penaltıdan), Dk. 49 Castro, Dk. 90+6 Gökhan Altıparmak (Serikspor)
Kırmızı kart: Dk. 36 Badji (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Muhammet Gümüşkaya, Dk. 45+4 Atınç Nukan (Bandırmaspor)
