Serik Spor Teknik Direktörü Yuran'dan Çorum FK Maçı Değerlendirmesi

Serik Spor Teknik Direktörü Yuran'dan Çorum FK Maçı Değerlendirmesi
Serik Spor'un teknik direktörü Sergey Yuran, Çorum FK ile oynanan karşılaşma sonrası puan almaktan memnun olduklarını belirtti. Takımın şartlarına rağmen gösterdiği performansa vurgu yaptı.

Çorum FK karşılaşmasının ardından konuşan Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, "Şartlarımız belli, iç saha maçlarımızı kendi sahamızda oynayamıyoruz. Her şeye rağmen puan kazanabiliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında ÇorumFK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Serik Spor'un teknik direktörü Sergey Yuran, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligin en iyi takımlarından biri olan Çorum FK karşısında 1 puan alabildiklerini ifade eden Sergey Yuran, oyuncularının planlarına uyduğunu dile getirdi.

Takımın şartlarına rağmen puan alabildiklerini dile getiren Sergey Yuran, "Kendi planımıza göre oynadık. Bu takıma karşı açık oyun oynayamazdık. Bence ligdeki en iyi takım olabilir. Süper Lig'den oyuncuları toparladılar. Harika bir hoca çalıştırıyor. Bir önceki maçınızı da stattan izledim. Planımız belliydi, kendi pozisyonlarımızı bulup gole çevirip, kendi kalemizi korumaktı. Golü bulabildik. Kendi hatamızın yüzünden bir tane gol yedik. Kendi takımımla gurur duyuyorum. Şartlarımız belli, iç saha maçlarımızı kendi sahamızda oynayamıyoruz. Her şeye rağmen puan kazanabiliyoruz. Oyuncularım her zaman oyun disiplinine uyuyorlar. Fiziksel olarak hazırız. Kendi takımımla gurur duyuyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
