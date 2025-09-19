Serik Spor, Bandırmaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Serik Spor, Keçiören Aktepe Stadı'nda Bandırmaspor'u Iliya Berkovskiy'nin attığı golle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Serik Spor, Keçiören Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Serik Spor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Bilal Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada hiçbir takım arkadaşı topa dokunamadı.
24. dakikada Joao Amaral'in sol kanattan yaptığı ortada Atınç Nukan araya girerek meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
40. dakikada Serik Spor'un orta alandan geliştirdiği atakta Aleksandr Martynov, pasını savunma arkasına aktardı. Topla buluşan Iliya Berkovskiy yaptığı aşırtma şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
64. dakikada Bandırmaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan'ın içeriye çevirdiği topa Jetmir Topalli'nin röveşatasında meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Emre Kargın, Ferhat Çalar, Tuncay Ercan
Serik Spor: İbrahim Demir, Aleksandr Martynov, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Selim Dilli dk. 73), Mesut Can Tunalı, Burak Asan, Emrecan Terzi, Kerem Şen (Erhan Çelenk dk. 61), Marcos Silva (Joao Amaral dk.15, Gökhan Altıparmak dk. 73), Iliya Berkovskiy
Yedekler: Erten Ersu, Iliya Sadygov, Gökhan Karadeniz, Şahverdi Çetin, Artem Yuran, Gökhan Akkan
Teknik Direktör: Sergey Yuran
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Enes Aydın dk. 64), Tolga Kalender (Cedric Hountondji dk. 64), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Remi Mulumba, Hikmet Çiftçi (Cem Türkmen dk. 81), Dieumerci N'Dongala (Wilson Samake dk. 46), Leandro Bacuna, Jetmir Topalli (Emirhan Acar dk. 65), Douglas Tanque
Yedekler: Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Gani Burgaz, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Gol: Iliya Berkovskiy (dk. 40) (Serik Spor)
Sarı kartlar: Batuhan İşçiler (Serik Spor) Rahmetullah Berişbek, Douglas Tanque (Bandırmaspor) - ANKARA