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Serhat Akın'dan olay itiraflar: Beni arayıp, İsmail Kartal'ı öv demesinler

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve ünlü yorumcu Serhat Akın, Sports Digitale Youtube kanalında, Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiği maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'ı eleştirmesiyle ilgili telefon aldığını ve bunun istenmediğini söyleyen Akın,"Beni kimse aramasın. Biz kenetlendik İsmail Kartal'a dikkat et demesin. Beni arattırmasın İsmail Kartal" dedi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat AkınSports Digitale Youtube kanalında, kulüp teknik direktörü İsmail Kartal'ın kendisini arattırarak lehine yorum yapmasını talep ettiğini iddia etti.

"BENİ KİMSE ARAMASIN"

Turnuvadan elenen Kartal'ı ağır sözlerle eleştiren Akın, İsmail Kartal'ın kendisini arattırıp lehine yorum yapmasını istediğini itiraf etti.

"KORKAK HOCA"

Akın, "Beni kimse aramasın. Biz kenetlendik İsmail Kartal'a dikkat et demesin. Beni arattırmasın İsmail Kartal. Benim kimseden korkum yok. Böyle Fenerbahçe hocası olmaz. Fenerbahçe hocası çıkar alnının teriyle şampiyon olur. Korkak hoca işini iyi yapamayan hoca çıkar ararttırır" dedi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

İsmail Kartal Serhat Akın Fenerbahçe Konferans YouTube Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Eymen Tunç:

Serhat Akın doğruları konuşuyor hep. En baştan söylemişti ismail kartal ile olmayacagını.

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