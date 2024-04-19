Serhat Akın'dan olay itiraflar: Beni arayıp, İsmail Kartal'ı öv demesinler

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat AkınSports Digitale Youtube kanalında, kulüp teknik direktörü İsmail Kartal'ın kendisini arattırarak lehine yorum yapmasını talep ettiğini iddia etti.

"BENİ KİMSE ARAMASIN"

Turnuvadan elenen Kartal'ı ağır sözlerle eleştiren Akın, İsmail Kartal'ın kendisini arattırıp lehine yorum yapmasını istediğini itiraf etti.

"KORKAK HOCA"

Akın, "Beni kimse aramasın. Biz kenetlendik İsmail Kartal'a dikkat et demesin. Beni arattırmasın İsmail Kartal. Benim kimseden korkum yok. Böyle Fenerbahçe hocası olmaz. Fenerbahçe hocası çıkar alnının teriyle şampiyon olur. Korkak hoca işini iyi yapamayan hoca çıkar ararttırır" dedi.