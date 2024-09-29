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Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili bomba iddia! Fenerbahçeli yöneticilerden kanal sahibine tehdit mesajları

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Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 5 şüpheli yakalanırken saldırıyla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Akın'ın yorumculuk yaptığı kanalın sahibine "Az kaldı" gibi tehdit mesajları gittiği ve polis tarafından incelemeye alınan bu mesajlar için Fenerbahçeli iki yöneticinin adlarının geçtiği öne sürüldü.

Eski futbolcu Serhat Akın'ın, Youtube'da yaptığı program sonrasında Beykoz'da ayağından vurulması olayının yankıları devam ederken gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak iddialar geldi. Köşe yazısında olayın detaylarını anlatan Fatih Altaylı, Serhat Akın'ın yorumcu olduğu Sports Digitale kanalının sahibi Murat Zorlu'ya tehdit mesajları gittiğini, bu mesajlardan birinin "Az kaldı" olduğunu ve polis tarafından incelemeye alınan bu mesajlar için Fenerbahçeli 2 yöneticinin adlarının geçtiğini iddia etti.

"TÜRK SPORU DAHA DA KİRLİ HALE GETİRİLİYOR"

Fatih Altaylı'nın kullandığı ifadeler şu şekilde; "Spor yorumcusu Serhat Akın'ın vurulması dahi spor camiasında sessizlikte geçiştirilmeye çalışılıyor. Spor medyası da, polis adliye medyası da konu karşısında suskun. Sanki korku içindeler. Yazmamayı, konuşmamayı, haber yapmamayı tercih eder bir görüntü veriyorlar. Bahis mafyası tarafından zaten kirletilmiş olan Türk sporu, bu sessizlikle daha da kirli hale getiriliyor.

"TELEFON EKİPLER TARAFINDAN İNCELEMEYE ALINDI"

Ancak olayın meydana geldiği gün de yazdığım gibi spor camiasında herkes Serhat Akın'ın yayın yaptığı Sports Digitale kanalının sahibinin bazı Fenerbahçeli yöneticilerle sorun yaşadığını ve hatta tehdit edildiğini biliyor, konuşuyor. Kendisi de oldukça fanatik bir Fenerbahçeli olan Murat Zorlu'nun telefonu, olayı soruşturan ekipler tarafından incelemeye alınmış durumda. Ve kendisine tehdit olarak algılanabilecek mesajlar gönderen kişilerin mesajları inceleniyor. Öğrenebildiğimiz kadarı ile bunlar arasında Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor. Bunların kamuoyunda da en çok bilinen ve tanınan yöneticiler olduğu söyleniyor.

Tehdit değilse bile, öfke dolu olarak nitelendirilebilecek mesajlardan biri 'Az kaldı' şeklinde. Bir gece geç saatte atılmış bir mesaj. Bana sorarsanız, adı geçen 2 yönetici de bu işleri yapacak ya da yaptıracak kişiler değil. Ancak birilerinin bu işi yapıp, yöneticilere 'Abi hallettik' diyerek para isteme olasılıkları çok yüksek görünüyor.

Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili bomba iddia! Fenerbahçeli yöneticilerden kanal sahibine tehdit mesajları
Kaynak: Haberler.com / Spor

Serhat Akın Polis Spor

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Yorumlar (8)

isa yatar:

E heralde Fenerbahçe yaptı salak mı insanlar

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Sinan Bulduk:

Altından fenerin çıkacağı belliydi zaten..

33
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Murat Celik:

%99 Fenerbahçe yaptı kim yapacak

23
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man over:

Fenerbahçe yaptı diyen çomarlara sesleniyorum.Fenerbahçe şahıs değil ve şahıslara ait değildir.Kişilerin kendi aralarındaki sorunlar Fenerbahçeyi alakadar etmez. Araştırılır suçlu kimse ortaya çıkar cezasını çeker.

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Ahmet Çakır:

Acunun biti iyice kanlandı.zamanında tatlıseste böyle ayağından vurduyordu herkesi.sonra berbat oldu halatı.şimdi acun aynısını yaptırıyor

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semson 12:

acun ve kocta bara çok neler yapmazlarki

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Senrey26:

sanıyorum, hem fenerde hem galatasarayda çok sayıda kripto sosyal medya kullanıcısı ve kulüp üyesi var. hem üye olup nimetlerden yararlanıyorlar fırsat bulurlarsa yolsuzluk yapıyorlar hemde içten karışıklık çıkarıyorlar. para ile iman birarada olmaz misali arsadan borsaya kayan endüstrileşen futbolda amatörce karşılıksız sevgi falan kalmadı.

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