Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili bomba iddia! Fenerbahçeli yöneticilerden kanal sahibine tehdit mesajları

Eski futbolcu Serhat Akın'ın, Youtube'da yaptığı program sonrasında Beykoz'da ayağından vurulması olayının yankıları devam ederken gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak iddialar geldi. Köşe yazısında olayın detaylarını anlatan Fatih Altaylı, Serhat Akın'ın yorumcu olduğu Sports Digitale kanalının sahibi Murat Zorlu'ya tehdit mesajları gittiğini, bu mesajlardan birinin "Az kaldı" olduğunu ve polis tarafından incelemeye alınan bu mesajlar için Fenerbahçeli 2 yöneticinin adlarının geçtiğini iddia etti.

"TÜRK SPORU DAHA DA KİRLİ HALE GETİRİLİYOR"

Fatih Altaylı'nın kullandığı ifadeler şu şekilde; "Spor yorumcusu Serhat Akın'ın vurulması dahi spor camiasında sessizlikte geçiştirilmeye çalışılıyor. Spor medyası da, polis adliye medyası da konu karşısında suskun. Sanki korku içindeler. Yazmamayı, konuşmamayı, haber yapmamayı tercih eder bir görüntü veriyorlar. Bahis mafyası tarafından zaten kirletilmiş olan Türk sporu, bu sessizlikle daha da kirli hale getiriliyor.

"TELEFON EKİPLER TARAFINDAN İNCELEMEYE ALINDI"

Ancak olayın meydana geldiği gün de yazdığım gibi spor camiasında herkes Serhat Akın'ın yayın yaptığı Sports Digitale kanalının sahibinin bazı Fenerbahçeli yöneticilerle sorun yaşadığını ve hatta tehdit edildiğini biliyor, konuşuyor. Kendisi de oldukça fanatik bir Fenerbahçeli olan Murat Zorlu'nun telefonu, olayı soruşturan ekipler tarafından incelemeye alınmış durumda. Ve kendisine tehdit olarak algılanabilecek mesajlar gönderen kişilerin mesajları inceleniyor. Öğrenebildiğimiz kadarı ile bunlar arasında Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor. Bunların kamuoyunda da en çok bilinen ve tanınan yöneticiler olduğu söyleniyor.

Tehdit değilse bile, öfke dolu olarak nitelendirilebilecek mesajlardan biri 'Az kaldı' şeklinde. Bir gece geç saatte atılmış bir mesaj. Bana sorarsanız, adı geçen 2 yönetici de bu işleri yapacak ya da yaptıracak kişiler değil. Ancak birilerinin bu işi yapıp, yöneticilere 'Abi hallettik' diyerek para isteme olasılıkları çok yüksek görünüyor.