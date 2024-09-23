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Serhat Akın'a eski takım arkadaşından olay sözler: Gol sevincini eskortlara yapıyordu

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Galatasaray derbisinden sonra Fenerbahçe hakkında sert söylemlerde bulunan sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın'a, Fenerbahçe'nin bir diğer eski futbolcusu olan Can Arat'tan sert bir tepki geldi. Akın'a yaptığı sevinç üzerinden yüklenen Arat, "Serhat Akın, Kadıköy boğası işaretini İspanya'dan getirdiği bir eskorta yapıyordu. Aziz Yıldırım 'Ya eskort ya Fenerbahçe' diyerek resti çekti. Bu rest sonrası takımı bıraktı, şimdi kalkmış Fenerbahçe üzerinden para kazanmaya çalışıyor" dedi.

Fenerbahçe'nin "Kadıköy Boğası" olarak bilinen eski futbolcusu Serhat Akın, derbi yenilgisi sonrası Ali Koç'u eleştirdi. Serhat Akın'ın bu tepkileri gündem olurken, eski Fenerbahçeli Can Arat'tan da çarpıcı açıklamalar geldi.

BTV YouTube kanalında "Sözde Futbol" programında Bışar Özbey, Rasim Ozan Kütahyalı ve Oktay Derelioğlu ile birlikte konuşan Can Arat, Serhat Akın'ın Fenerbahçe'den ayrılma sürecine değindi. Can Arat, Serhat Akın'ın "Kadıköy Boğası" işaretini Fenerbahçe'ye değil, İspanya'dan getirdiği bir eskort için yaptığını iddia etti.

"FENERBAHÇE ÜZERİNDEN PARA KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"

Akın'a yaptığı sevinç üzerinden yüklenen Arat, "Serhat Akın, Kadıköy boğası işaretini Fenerbahçe'ye değil İspanya'dan getirdiği bir eskorta yapıyordu. Aziz Yıldırım 'Ya eskort ya Fenerbahçe' diyerek resti çekti.Bu rest sonrası takımı bıraktı, şimdi kalkmış Fenerbahçe üzerinden para kazanmaya çalışıyor" dedi.

Serhat Akın'a eski takım arkadaşından olay sözler: Gol sevincini eskortlara yapıyordu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (9)

Hüseyin Kayar:

Yıllar geçse de aradan gerçeklerin ortaya çıkması güzel bir şey. Ayrıca bu çakma boğayı Fenerbahçe taraftarı da hiç sevmez

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Kemal A55:

Ali koçu eleştirirsen herşeye hazırlıklı olacaksın

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Alpagut Türk:

Bjk lıyım o doğru veya yanlış o serhatın özel hayatı ama yorum olarak gerçekleri çekinmeden tek söyleye bilende Serhat Akın ee Ali koçu eleştirirsen Fenerbahçe yerine seni eleştirirler

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sinan çayırcı:

Hani kimseyi ilgilendirmezdi özel hayat ? Attığı gollere seviniyordunuz ama.

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Savaş Tural:

Serhat akin gayet yerinde tespitler yapıp konuşuyor oynadığı dönemdede tüm kalbiyle oynuyordu fenerbahcede .sen ne yaptın can efendi ilk 11 maçını hatırlayamadım senin .kime yapmışsa da yapmış derdi seni mi gerdi .muhalif olmayacakmı hiç kimse yanlışlar var takımda söylüyor serhat

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Tutankamon Hoca:

Ai kocun ayak oyunları başladı ses cıkarmayacaksın hic birşeye bunu serhata öğretmeye calışıyor

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Barış O. B.:

Ali Koç'un paralı askerleri vakit kaybetmeden başlamış iftiralara, saldirila

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GAGS:

ah serhat vah serhat.. gün geçtikçe deli deli ediyorsun kendini.. gsnin arka bahçesi olmuş fb, bundan sonra her maçını izleyeceğim satılmış takımın bakalım diğer maçlarda da böyle gel beni yen diye mi oynayacak yoksa gsye mi özeldi??

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Sinan Bulduk:

Hahahhaha adam kaç senedir kadıköy boğasının kaymağını yedi , meğerse ispanyolun kaymağını yemiş..

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