Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayıyla transfer gündemine dünyaca ünlü iki yıldızı ekledi.

SAĞ BEK İÇİN HEDEF: CANCELO

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Al-Hilal forması giyen Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu radarına aldı.Suudi ekibinde gözden düşen tecrübeli oyuncu, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

BEŞİKTAŞ FORMÜL ARIYOR

Siyah-beyazlılar, yıllık 15 milyon euro kazanan Joao Cancelo'nun maaş engelini aşmak için formül arayışlarına başladı. Plana göre maaşın bir kısmının Beşiktaş, kalan bölümünün ise Al-Hilal tarafından karşılanması ve performansa bağlı satın alma opsiyonu eklenmesi hedefleniyor. Beşiktaş yönetiminin, 31 yaşındaki futbolcu hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

BİR DİĞER ADAY GABRIEL JESUS

Transferdeki bir diğer hedef ise Arsenal forması giyen Gabriel Jesus oldu. Siyah-beyazlılar, sakatlık sürecini atlatan golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Piyasa değeri 20 milyon euro olan 28 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlıların 10 milyon euro civarında bir teklif yapmak istediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal ile şu ana dek 7 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda rakip ağlara 1 gol attı. Jesus'un kulübü ile sözleşmesi 2027'ye dek devam ediyor.