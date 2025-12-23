Sergen Yalçın, tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"İKİ BÜYÜK CAMİAYA YAKIŞTI"

Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, "Bence güzel bir maç oldu. İki büyük camiaya yakışır, centilmence, oyuncuların sahada her şeylerini verdiği bir derbi müsabakası oldu." dedi.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Sonlarda kazanmak çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyunun totalinde çok daha fazla pozisyonumuz var. Rakibe pozisyon vermedik. Hatta bir penaltı pozisyonumuz da var. En önemli şey, oyun planına sadakatti. Ön alan baskısıyla başladık ve son ana kadar devam ettirdik. Son haftalarda takımımız fiziksel olarak gelişim gösterdik, oyuna da yansıtıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Sonlarda gelen gol, şanssızlığın kırılmasıdır belki. Kupa uzun maraton, 1 maç kazandık ama yol uzun. Oyuncuların isteği, arzusu, planımız her şey çok olumluydu." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA SABIR DİLERİM"

Yeni yıl için esprili bir dilekte bulunan Yalçın, "Taraftarımızın yeni yılını kutlarım. Biraz da sabır dilerim. Oyuncular iyi efor sarf ediyorlar ama her zaman her şey istediğimiz gibi olmayabilir. Taraftarımızdan tek istediğimiz başkanına, hocasına, futbolcusuna, camiasına sahip çıkması." sözlerini sarf etti.

"BİZE GELİNCE KIRMIZI, RAKİBE YOK!"

Hakemlere tepki gösteren deneyimli hoca, "Genelde bu dönemimde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için bu konularda çok tecrübeliyiz. Hakem arkadaşlar biraz daha ortadan yönetmeli. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Rakibin 1 pozisyonunu bile kaçırdı, bize fauller kart. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bana göre performanslar kötü. Daha ortadan yönetmeliler. Futbol daha adil olmalı. Oyuncular 100 dakikaya yakın maç oynuyor. Haklarını almayın. Kim güçlüyse o kazansın. Dışarıdan çok belli oluyor. Orkun'un penaltı pozisyonu var, verse kim niye verdin diyebilirsin. Rakibin ki penaltı tamam ama bize yok. Bilal'e kırmızı, rakibe gelince yok, Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes.'' şeklinde konuştu.