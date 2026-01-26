Haberler

Sergen Yalçın: 'Bugün takımda çok fazla negatiflik vardı'

Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından takımın konsantrasyon eksikliği ve bireysel performans düşüşü hakkında açıklamalarda bulundu. Transfer planlamaları ve mevcut durum hakkında da bilgi verdi.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Bugün takımda çok fazla negatiflik vardı. Bireysel performans düşüşü vardı. 5-6 oyuncuyu kaldırmamız zordu. Takımın konsantrasyonunun iyi olmadığını kendi aramızda konuştuk" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında konuk olduğu ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Beklemediğimiz bir oyun oldu. Skoru da beklemiyorduk. Oyun başında konsantrasyon eksikti. Oyun anlayışımızın dışında oyun oynadık. Öne geçmemize rağmen kolay görülen müsabakada geriye düştük. Hamleler yaptık ve çok ciddi pozisyonlar oldu. Kazanabilirdik ama bizim adımıza söylenecek şey ikinci toplar oyun anlayışımızın dışındaydı. Ligde böyle müsabakalar oluyor. Futbolda olan şeyler. Son anda beraberliği kurtarmakta iyi bir şey gibi duruyor. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu.

'MAÇLAR MAKSİMUM ŞEKİLDE DEVAM EDEMEZ'

Bazen iyi bazen de kötü oynamanın futbolun doğasında olduğunu anlatan Yalçın, "Futbolda olağan şeyler. Maçlar maksimum şekilde devam edemez. Bazen kötü oyunlar, kötü performanslar olabiliyor ama bugün takımda çok fazla negatiflik vardı. Bireysel performans düşüşü vardı. 5-6 oyuncuyu kaldırmamız zordu. Takımın konsantrasyonunun iyi olmadığını kendi aramızda konuştuk. Böyle maçlar olabiliyor. Kağıt üzerinde 3 puan alacağımız bir maçtı. Dublör kağıt üzerinde değil sahada kazanılıyor. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

'AYRILMA KONUSUNDA İYİ ŞEYLER YAPTIK AMA YER DOLDURMA KONUSUNDA HIZLI HAREKET EDEMİYORUZ'

Transfer dönemi hakkında konuşan Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Transfer planlamamız var. Geçen hafta da konuştuk. Anlaştığımız oyuncular vardı. Seviye üstü oyuncular almak istiyoruz. Oyuncu almak istiyoruz ve yönetim çalışıyor. Kalan süreçte umarım eksik bölgeleri tamamlarız. Çok ayrılık oldu, 8 oyuncuyla ayrıldık. Planlamamızda yoktu, önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha ve santrafor bulmuştuk ama alamadık. Son dakika işler bozuldu. Çalışıyoruz ama ekonomik kısma da bakıyoruz. 60 milyon Euro üzerinde oyunculardan avantaj sağladık. Beşiktaş olarak değişim söz konusu. Ayrılma konusunda iyi şeyler yaptık ama yer doldurma konusunda hızlı hareket edemiyoruz. Hangi oyuncuya gitsek 20-25-30 milyon Eurolar konuşuluyor. Yaz transfer dönemi olsa daha kolay ama ara transfer döneminde çok zor. Daha 15 günlük süreç var umarım katkılar sağlarız."

