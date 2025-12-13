Haberler

Sergen Yalçın onay verdi: Sürpriz olmasa ocak ayında Beşiktaş'a geliyor

Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sol bek transferi kapsamında Young Boys forması giyen sol bek Jaouen Hadjam'ın transferine onay verdi. Oyuncunun da siyah-beyazlılara sıcak olduğu belirtildi.

  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Young Boys takımından Cezayirli sol bek Jaouen Hadjam'ın transferine onay verdi.
  • Beşiktaş futbol direktörü Serkan Reçber, Young Boys yetkilileriyle Hadjam'ın transferi için görüşme yaptı.
  • Jaouen Hadjam, bu sezon 26 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta sol bek transferi için çalışmalar sürerken, listenin ilk başında yer alan Jaouen Hadjam için yeni bir gelişme yaşandı.

SERGEN YALÇIN'DAN ONAY ÇIKTI

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Young Boys forması giyen 22 yaşındaki Cezayirli sol bek Hadjam'ı ekibiyle birlikte izlemesinin ardından hazırladığı raporla birlikte oyuncunun transferine onay verdi.

Sergen Yalçın onay verdi: Sürpriz olmasa ocak ayında Beşiktaş'a geliyor

HADJAM İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Bu gelişmenin ardından futbol direktörü Serkan Reçber, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Young Boys-Lille maçını stadyumdan takip etti. Maçın bitmesinin ardından Reçber'in İsviçre ekibinin yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Bu sezon çıktığı 26 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız ismin de kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baktığı vurgulandı.

