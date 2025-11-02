Haberler

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Güncelleme:
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tansiyon yükseldi. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü. Karara sert tepki gösteren Teknik Direktör Sergen Yalçın da oyun dışı kaldı.

  • Beşiktaşlı Orkun Kökçü, Fenerbahçe maçında Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı, ardından VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem kararına itiraz ettiği için kırmızı kartla oyundan atıldı.
  • Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş, maçta 10 kişi kaldı.

Süper Lig'in dev mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlarken 26. dakikada sahada tansiyon yükseldi. Beşiktaşlı Orkun Kökçü, orta alanda Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı.

DİREKT KIRMIZI GÖRDÜ

Ancak VAR ekibinden gelen uyarı sonrası Ali Yılmaz monitöre giderek pozisyonu yeniden inceledi. İzlemenin ardından kararını değiştiren hakem, sarı kartı iptal edip Orkun Kökçü'ye kırmızı kart gösterdi.

SERGEN YALÇIN DA ATILDI

Kararın ardından saha kenarında büyük bir gerginlik yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karara sert şekilde itiraz ederken hakem Ali Yılmaz, deneyimli hocaya da kırmızı kart gösterdi. Yalçın'ın tepkisi sonrası dördüncü hakem ve Beşiktaş kulübesi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Orkun Kökçü'nün oyundan atılmasıyla Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikanın ardından siyah-beyazlı ekip savunma ağırlıklı bir oyuna geçti. Tribünlerde ise hakem kararına tepki sesleri yükseldi.

DERBİDE TANSİYON YÜKSEK

Hem futbolcular hem de kenar yönetiminin sinirlerine hakim olamadığı anlar, derbinin ilk yarısına damga vurdu. Karar sonrası sosyal medyada da tartışmalar alevlendi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor

title
