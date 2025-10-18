Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL DEĞİL"

Üst üste yenen goller hakkında konuşan Sergen Yalçın, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL"

Sergen Yalçın, sözlerine devam ederek, "Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var." ifadelerini kullandı.