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Sergen Yalçın ilk A Milli Takım kadrosunu açıkladı, üç isim ilk kez çağrıldı

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Sergen Yalçın ilk A Milli Takım kadrosunu açıkladı, üç isim ilk kez çağrıldı
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçlarının 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen, Ersin Destanoğlu ve Ahmetcan Kaplan ilk kez kadroya çağrıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk kadrosunu açıkladı. Türkiye'nin 12 Kasım'da İzmir'de karşılaşacağı Belçika maçının aday kadrosunda üç isim ilk kez yer aldı. Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynayan kaleci Ersin Destanoğlu ilk kez kadroya dahil edildi.Öztaşdelen, canlı yayınlanan kadro açıklaması sırasında isminin okunduğu anı Instagram hesabından paylaştı.Hollanda takımı NEC Nijmegen'den savunmacı Ahmetcan Kaplan da ilk kez kadroya çağrılan bir diğer isim oldu.Kaleci Berke Özer de uzun süre sonra kadroya geri döndü.UEFA Uluslar Ligi Kasım ayı maçları için belirlenen 26 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor: 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynanacak iki maç öncesi kadroyu canlı yayınlanan bir basın toplantısında açıkladı.Önlerinde dört yıllık önemli bir süreç bulunduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Biz sadece bugünün değil, geleceğin de takımını oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Ekim ayında görevine son verilen Vincenzo Montella, kadroyu büyük ölçüde sabit tuttuğu eleştirileriyle karşı karşıyaydı.Yalçın, A Milli Takım'ın kapısının bütün futbolculara açık olduğunu ifade etti ve "İsimler ve kulüpler çok önemli değil. Kim hak ediyorsa, kim bu takıma katkı sağlayacaksa orada olacak" dedi.Fransa'da oynayan kaleci Berke Özer, 2025 yılında Bulgaristan maçı kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kamptan ayrılmış sonrasında takıma çağrılmamıştı.Özer ile ilgili soruya da yanıt veren Yalçın, "Daha önce bazı sorunlar yaşanmış. Şu anda hiçbir sorunu yok. Milli Takım'a gelmek için can atıyor" dedi.

Sergen Yalçın, Arda Güler için de, "Ciddi bir çıkış yaptı. Hangi pozisyonda isterse onu orada oynatacağız" ifadelerini kullandı.Yalçın, yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz platformunu hayata geçirdiklerini söyledi.Sergen Yalçın 22 Ekim'de resmi sözleşmeyi imzalayarak resmen takımın başına getirildi.Yalçın'ın ilk en önemli hedefi İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak olacak.

BBC
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