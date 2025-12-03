Haberler

''Sergen Yalçın'ı seviyor musun?'' sorusuna Aboubakar'dan bomba cevap

''Sergen Yalçın'ı seviyor musun?'' sorusuna Aboubakar'dan bomba cevap
Güncelleme:
Beşiktaş'ın eski golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın hakkındaki konuştu. ''Sergen Yalçın'ı seviyor musun?'' sorusuna cevap veren yıldız isim, ''Beşiktaş'ı Sergen Yalçın değil, biz oyuncular şampiyon yaptı. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim.'' dedi.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Ertem Şener Youtube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Neftçi Bakü forması giyen yıldız isim, eski hocası Sergen Yalçın hakkında dikkat çekici bir itirafta bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I ARTIK İZLEMİYORUM"

''Eski kulübü Beşiktaş'ta dostlukları var mı?'' sorusuna cevap veren Aboubakar, "Kulüp çalışanlarından birkaçıyla hala görüşüyorum. Ve eski takım arkadaşım Valentin Rosier ile ilişkilerim devam ediyor. Açıkçası Beşiktaş'ı artık izlemiyorum. Orada çok güzel sezonlarım geçti, seviye çok farklıydı ama uzun zamandır maçlarını takip etmiyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA İZ BIRAKTIM"

''Beşiktaş günlerini özlüyor musun?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan Kamerunlu oyuncu, "Beşiktaş'ın çok özel bir taraftarı var. Orada kaldığım süre boyunca iz bırakabildim, ismimi kulüp tarihine yazdırdım ve birçok kupa kazandım.

"HADİ ŞİMDİ DE ŞAMPİYON YAPSIN!"

''Sergen Yalçın'a güveniyor musun? Onu seviyor musun?'' sorusuna da cevap veren Vincent Aboubakar: "Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde, o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık.'Beşiktaş'ı Sergen Yalçın değil, biz oyuncular şampiyon yaptı. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Tek beklenti şampiyonluktur.'' yorumlarında bulundu.

