Haberler

Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren olay

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren olay
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın zor günler geçiriyor. Statü nedeniyle Kayserispor ile oynanacak erteleme maçında yeni transferleri oynatamayacak olan Sergen Yalçın ilk 11'i oluşturmakta zorluk çekiyor.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, 24 Eylül Çarşamba günü 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak.

8 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta bu maçta statü gereği 8 oyuncusundan yararlanamayacak. Maçın oynanması gereken tarihte kadroda olmayan Rıdvan Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Jota Silva Kayserispor maçında sahada olamayacak.

SERGEN YALÇIN'IN BÜYÜK SIKINTISI

Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11 kurmakta sıkıntı yaşadığı belirtildi. Deneyimli hocanın kalede Mert Günok'a, savunmada ise Svensson, Paulista, Uduokhai ve Jurasek'e görev vermeyi planlıyor. Orta sahada Demir Ege, Ndidi ve Orkun'a şans vermeyi düşünen Sergen Yalçın'ın, hücumda ise Rashica, Rafa ve Abraham'ı oynatması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan üst üste 14. kez kazandı

Galatasaray'ın bu yaptığını Manchester City ve Barça bile yapamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.