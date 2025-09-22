Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren olay

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, 24 Eylül Çarşamba günü 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak.

8 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta bu maçta statü gereği 8 oyuncusundan yararlanamayacak. Maçın oynanması gereken tarihte kadroda olmayan Rıdvan Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Jota Silva Kayserispor maçında sahada olamayacak.

SERGEN YALÇIN'IN BÜYÜK SIKINTISI

Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11 kurmakta sıkıntı yaşadığı belirtildi. Deneyimli hocanın kalede Mert Günok'a, savunmada ise Svensson, Paulista, Uduokhai ve Jurasek'e görev vermeyi planlıyor. Orta sahada Demir Ege, Ndidi ve Orkun'a şans vermeyi düşünen Sergen Yalçın'ın, hücumda ise Rashica, Rafa ve Abraham'ı oynatması bekleniyor.