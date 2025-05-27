Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
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Ünlü futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarını eleştirdi. Kutlamaların zamanlamasını hatalı bulduğunu belirten Yalçın, "Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk maçı oynayacağı akşam Galatasaray'ın böyle bir kutlama yapması çok sağlıklı değil, anlamsız. Bana biraz mantıksız geldi. Kim planlamışsa geçmiş olsun ona" dedi.

Futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÇOK SAĞLIKLI DEĞİL"

Yenikapı'daki organizasyonun zamanlamasını eleştiren Sergen Yalçın, organizasyonla ilgili KAFA Sports'da konuştu. Kutlamalarının zamanlamasına atıfta bulunan Sergen Yalçın, " Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk maçı oynayacağı akşam Galatasaray'ın böyle bir kutlama yapması çok sağlıklı değil, anlamsız" dedi.

"GEÇMİŞ OLSUN ONA"

Organizasyonu planlayanlara da gönderme yapan Yalçın, "Galatasaray'ın önümüzdeki hafta da maçı var. O zaman da bu kutlamayı yapabilirdi. Hem yağmur yağıyor, hava durumuna bakmamışlar hem EuroLeague şampiyonluk maçının akşamına kutlama yapılmış. Bana biraz mantıksız geldi. Kim planlamışsa geçmiş olsun ona" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Gerçekten Sergen sen çok zekisin valla ,GS o gece fener yenilir diye hesap yaptı fakat fener önce Monako ya sonrada gs ye bastı sevinçleri bir yerlerinde kaldı

Yorum Beğen15
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