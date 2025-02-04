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Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
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Galatasaray'ın Gaziantep FK maçındaki performansını değerlendiren Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların oyun anlayışını eleştirdi. Yalçın, Galatasaray'ın sürekli Osimhen'e uzun top atarak oynadığını ve bu durumun Galatasaray'ın oyun anlayışına uymadığını belirtti. Yalçın, Galatasaray'ın Rizespor maçında puan kaybedebileceğini söyledi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Gaziantep FK maçındaki performansına dair konuşan Sergen Yalçın Rizespor maçına değindi.

OYUNU ELEŞTİRDİ

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etti. Son düdüğün ardından sarı-kırmızılıların performansına dair konuşan Sergen Yalçın çarpıcı ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılıların oyun olarak yetersiz kaldığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Galatasaray, sürekli Osimhen'e uzun top atarak oynadı. Galatasaray'ın oyun anlayışı bu değil. Ben Galatasaray'ı ilk defa böyle gördüm. Sürekli Osimhen üzerinden bir maç seyrettik. Arkaya depar atmaktan, hava topuna çıkmaktan yoruldu çünkü başka hiçbir oyun yok" dedi.

"GAZİANTEP'İN GOL ATAMAMASI ENTERESAN"

Kötü oyuna rağmen alınan 3 puan için tebrik eden deneyimli teknik adam, "Gaziantep'in gol atamaması enteresan, Kaç tane atamadılar 2. yarıda? 1-2 tane Muslera kurtardı, bir tane 2. yarının başında kafayla bomboş kaleye atamadılar. 1-0, bu oyunla 3 puan altın. Hiçbir şey oynamadığın bir gecede böyle bir maçtan 3 puanla dönmek Galatasaray için büyük başarı" ifadelerini kullandı.

"SEZONUN EN ZOR MAÇLARINDAN BİRİ"

Galatasaray'ın Rizespor maçında puan kaybedebileceğini söyleyen Sergen Yalçın, "Böyle giderse kesin takılacaklar bir yerde. Haftaya Adana Demirspor ile oynuyorlar kolay bir maç görünüyor. Sonra Çaykur Rizespor maçı var sezonun en zor maçlarından biri olur o deplasman" sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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