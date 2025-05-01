Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kimin kazanacağını tahmin etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, pazar günü saat 19:00'da ezeli rakibi Beşiktaş'ı kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacak.

Bu maç öncesi teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalına açıklamalarda bulunarak derbi öncesi tahminini ve analinizi paylaştı.

''FENERBAHÇE KAZANIR DİYEMEZSİN''

Sergen Yalçın, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'yi favori olduğunu gördüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe'yi iç sahada oynaması nedeniyle favori olarak görüyorum ancak Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığım zaman Galatasaray'ı, Samsunspor'u, Beşiktaş'ı ve de Eyüpspor'u yenememiş. İlk 5 sıradaki takımların hiçbirini yenememiş Fenerbahçe. O yüzden iç sahada oynayacağı bu Beşiktaş derbisine de çok rahat bir şekilde, 'Fenerbahçe kazanır' diyemem, diyemeyiz." sözlerini sarf etti.