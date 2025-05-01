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Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kimin kazanacağını tahmin etti

Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kimin kazanacağını tahmin etti
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Ünlü teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Yalçın, maçın detayları hakkında kendi görüşlerini ve analizlerini paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, pazar günü saat 19:00'da ezeli rakibi Beşiktaş'ı kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacak.

Bu maç öncesi teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalına açıklamalarda bulunarak derbi öncesi tahminini ve analinizi paylaştı.

''FENERBAHÇE KAZANIR DİYEMEZSİN''

Sergen Yalçın, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'yi favori olduğunu gördüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe'yi iç sahada oynaması nedeniyle favori olarak görüyorum ancak Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığım zaman Galatasaray'ı, Samsunspor'u, Beşiktaş'ı ve de Eyüpspor'u yenememiş. İlk 5 sıradaki takımların hiçbirini yenememiş Fenerbahçe. O yüzden iç sahada oynayacağı bu Beşiktaş derbisine de çok rahat bir şekilde, 'Fenerbahçe kazanır' diyemem, diyemeyiz." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Ağzına sağlık,inşallah bjk yener yada berabere kalır...

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Beşiktaş yenilirse 3. dahi olama... fenerbahçe çok kayıplar verdi..ancak 2. Olabilir .. birinci O takım olur(şikeci fetösaray) 4. Ve 5.liği samsunspor ve eyüpspor... trabzonspor ise büyük ihtimal Türkiye kupasını alır...benim tahminim bu şekilde....

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