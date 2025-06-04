Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı

Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı
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Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-beyazlılara transfer olan Alex Teixeira'nın transfer hikayesini anlattı. Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Josef de Souza bize Alex Teixeira'yı önermişti. Ben seyrettim, 'Josef, emin misin bunun iyi oyuncu olduğuna? Benim gözüm çok tutmadı' dedim.'' dedi.

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'nın transfer hikayesine dair yorumlarda bulundu.

"ALEX'İ BENİM GÖZÜM TUTMADI"

Alex Teixeira'yı gözünün tutmadığını açıklayan Sergen Yalçın, "Josef de Souza bize Alex Teixeira'yı önermişti. Ben seyrettim, 'Josef, emin misin bunun iyi oyuncu olduğuna? Benim gözüm çok tutmadı' dedim. 'Çok iyi oyuncu' falan dedi. Halbuki gözümüz doğru söylemiş yani." sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2021-2022 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira, Siyah-beyazlı takımda 31 maça çıkarken 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Yani Josef’in iyi oyuncu demesiyle transfer ettiniz..Gözünle gördüğüne değil de kulağınla duyduğuna mı inandın sergeeenn…

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