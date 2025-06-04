Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'nın transfer hikayesine dair yorumlarda bulundu.

"ALEX'İ BENİM GÖZÜM TUTMADI"

Alex Teixeira'yı gözünün tutmadığını açıklayan Sergen Yalçın, "Josef de Souza bize Alex Teixeira'yı önermişti. Ben seyrettim, 'Josef, emin misin bunun iyi oyuncu olduğuna? Benim gözüm çok tutmadı' dedim. 'Çok iyi oyuncu' falan dedi. Halbuki gözümüz doğru söylemiş yani." sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2021-2022 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira, Siyah-beyazlı takımda 31 maça çıkarken 4 gol attı ve 1 asist yaptı.