Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, aleyhlerine verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, penaltı pozisyonu ile ilgili olarak "Hakem pozisyona 50 metre uzak, pozisyonu görme ihtimali yok. Hadi hata yaptı penaltıyı verdi, maçtan sonra izledik. Pozisyon ceza sahası dışında. Devamında zaten penaltıyla alakası yok. Trabzon'da, Galatasaray'da, ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında yaşananların doğal akışa uygun olduğunu düşünmüyorum. Geldiğimden beri çok çalışıyoruz. Gelecek adına ciddi adımlar attığımızı düşünüyoruz ama bu tür olaylar şevkimizi çok kırıyor. Böyle bir penaltıyla maç kazanmak geceye yakışmadı. VAR'daki arkadaşlara da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu şartlarda kupa falan kazanamayız"

Bu sezon oynadıkları derbilerde yaşananlardan dolayı şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Oyuncular pozisyonun penaltı mı sarı kart mı kırmızı kart mı olduğunu zaten biliyorlar. Bazı pozisyonlarda bizim aleyhimize bu kadar kararlar verilmesini nasıl normal karşılayalım? Bizim zaten şampiyonluk iddiamız yok. Kupa heyecanımız var. Bu şartlarda kupa falan kazanamayız. Öyle bir şansımız olduğunu düşünmüyorum bu yönetimlerle, bu kararlarla. Hakem hata yapabilir ama VAR'dakilerin kare kare seyredip böyle bir yorum yapması nasıl bir mantık. Bir çıkış yolu bulamıyoruz. Derbileri kaybedebiliriz ama bu sene oynadığımız tüm derbilerde başımıza gelenler inanılır gibi değil, ben şoktayım. Devre arası ciddi bir değişim yaşadık. Çok da art niyetli olmamak lazım. Çocuklar mücadele ediyorlar. 'Hakemi de yeneceksin.' eski bir modaydı. Artık öyle bir moda yok. VAR'ın olduğu yerde böyle bir cümle kurulamaz. Masa başında karar veriliyor ve bu bizi ciddi etkiliyor. Art niyetli olmak, insanları kötülemek istemiyorum ama penaltıyı bir kez daha izleyin. Penaltı olup olmadığına bakmanız lazım. Böyle galibiyetler almamalı kimse. Bunları kendi adıma da söylüyorum. Bize zaten vermiyorlar böyle pozisyonları. Rakipler kırmızı yemiyor, penaltı yemiyor böyle pozisyonlarda."

"Kaybedebiliriz ama böyle adaletsiz bir şekilde olmamalı"

Sergen Yalçın, derbiyi ise şöyle değerlendirdi:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kaybetmek istemezdik, amacımız kazanmaktı. Oyuna iyi başladık. İlk yarı kontrolümüzdeydi, öne geçebilirdik ama topu içeri atamadık. İkinci yarıda rakip daha iyi oynadı, daha baskılıydı. Bireysel hatalarla pozisyon verdik. Oyuncularım iyi mücadele etmeye çalıştılar. Murillo sakatlandıktan sonra takımın dengesi bozuldu. Gökhan haftalardır oynamıyor. Bugün Murillo sakatlığından sonra içeri attık. Hatalar yaptı ama oyuncu hata yapabilir. Hata olmasa zaten gol olmaz. Birileri hata yapacak ki birileri gol atsın. Hata olması normal. Biz her zaman onların yanındayız. Onlarla görüşüyoruz. Bugün kimin kazanıp kaybettiğinden ziyade son dakikada verilen penaltının adaletsiz olması. Bizi en çok üzen şey bu. Maç kaybedebiliriz ama böyle adaletsiz bir şekilde olmamalı."