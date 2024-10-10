Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapmayan Sergen Yalçın, futbol yorumlarına devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da açıklamalarda bulunan Yalçın, "Benim düşüncem, Okan Buruk Icardi'yi oyundan çıkartamıyor. Icardi-Osimhen problemi bundan sonraki süreçte kesinlikle ön plana çıkacak" dedi.
Antalyaspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapmayan ve yapmak istemediğini söyleyen Sergen Yalçın, futbol yorumlamaya devam ediyor.
"OYUNDAN ÇIKARTAMIYOR"
Galatasaray hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Okan Buruk hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Okan Buruk'un Icardi'yi oyundan çıkartmadığını belirten Yalçın, "Benim düşüncem, Okan Buruk Icardi'yi oyundan çıkartamıyor. Icardi-Osimhen problemi bundan sonraki süreçte kesinlikle ön plana çıkacak. Çünkü Galatasaray, Torreira ve Sara ile 4-4-2 oynayamaz" ifadelerini kulandı.