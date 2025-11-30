Sergen Yalçın'dan istifa çağrılarına olay cevap

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla yendi. Mücadele sonrası teknik direktör Sergen Yalçın, görevi bırakacağı yönünde çıkan haberlere yanıt vererek çarpıcı sözlere imza attı.

''GÖREVİ FALAN BIRAKMAYACAĞIM''

Görevini bırakmayacağını ifade eden Sergen Yalçın, "Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var." dedi.

"O DÜMENCİLERDEN BAHSETMİYORUM"

Hakkında çıkan yalan haberlere isyan eden Yalçın, "Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Tamamı yalan. Ne twitter'da ne sosyal medyada.Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum.'' ifadelerini kullandı.

"MAHCUP ETMEYECEĞİM"

Sergen Yalçın son olarak, "Beşiktaş taraftarı arkamda dursun, ben onları mahcup etmeyeceğim." dedi.