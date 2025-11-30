Sergen Yalçın'dan istifa çağrılarına olay cevap
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, görevi bırakacağı yönünde çıkan haberlere yanıt vererek, ''Görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var.'' dedi.
''GÖREVİ FALAN BIRAKMAYACAĞIM''
Görevini bırakmayacağını ifade eden Sergen Yalçın, "Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var." dedi.
"O DÜMENCİLERDEN BAHSETMİYORUM"
Hakkında çıkan yalan haberlere isyan eden Yalçın, "Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Tamamı yalan. Ne twitter'da ne sosyal medyada.Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum.'' ifadelerini kullandı.
"MAHCUP ETMEYECEĞİM"
Sergen Yalçın son olarak, "Beşiktaş taraftarı arkamda dursun, ben onları mahcup etmeyeceğim." dedi.