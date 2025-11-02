Sergen Yalçın'dan ilk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, golcü oyuncu Tammy Abraham'ı yedek kulübesinde bekletti.
- Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde Tammy Abraham'ı yedek kulübesinde tuttu.
- Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi ilk 11'inde El-Bilal Toure santrfor pozisyonunda yer aldı.
- Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
SERGEN YALÇIN'DAN SÜRPRİZ TERCİH
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan sürpriz bir tercih geldi. Başarılı hoca, İngiliz golcü Tammy Abraham'ı derbide yedek soyundurma kararı aldı. Sergen Yalçın, santrfor pozisyonunda tercihini Malili forvet El-Bilal Toure'den yana kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine çıkacağı ilk 11 şöyle; Ersin Destanoğlu, Gökhan, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure
MAÇ SAAT 20.00'DE
Tüpraş Stadı'nda oynanacak dev derbi saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma, beIN Sports 1'den izlenebilecek.