Sergen Yalçın'dan iddialı derbi karnesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 7 maçın 4'ünü kazanırken, sadece 1 kez kaybetti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ın konuğu olacak. Siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın da uzun süre sonra derbi heyecanı yaşayacak.

SERGEN YALÇIN'IN 8. DERBİSİ

Yalçın, bugüne kadar Beşiktaş'ın başında Galatasaray ile 4, Fenerbahçe'yle de 3 kez mücadele etti. 52 yaşındaki teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Kartal, bu maçlarda 12 gol atarken, filelerinde ise 9 gol gördü.

Sergen Yalçın'ın, sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertlilere karşı performansı şöyle:

Süper Lig - 15 Mart 2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

Süper Lig - 19 Temmuz 2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

Süper Lig - 29 Kasım 2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

Süper Lig - 17 Ocak 2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Süper Lig - 21 Mart 2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Süper Lig - 8 Mayıs 2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

Süper Lig - 25 Ekim 2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
