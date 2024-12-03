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Sergen Yalçın'dan Hatayspor'a da puan kaybeden Beşiktaş'a olay yorum

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Yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Hatayspor'la berabere kaldığı maçı değerlendirdi ve siyah-beyazlıların son durumuna eleştiriler getirdi. Yalçın, "Beşiktaş, haftada 2-3 gün izin yapıyor. İnanılır gibi değil. Pazartesi, salı ve cuma günleri izin yapmış takım. Ben, böyle bir şey ömrümde görmedim. Beşiktaş, ilk yarıda 1 faul yapmış. Normal mi bu? Sahada bu kadar yumuşak olamazsın" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Şimdilerde yorumculuk yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Hatayspor'la berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

"ÖMRÜMDE GÖRMEDİM"

Yalçın açıklamasında; "Beşiktaş, haftada 2-3 gün izin yapıyor. İnanılır gibi değil. Göztepe maçından sonraki haftalık programına baktım. Pazartesi, salı ve cuma günleri izin yapmış takım. Ben, böyle bir şey ömrümde görmedim. Beşiktaş, ilk yarıda 1 faul yapmış. Normal mi bu? Sahada bu kadar yumuşak olamazsın" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan Hatayspor'a da puan kaybeden Beşiktaş'a olay yorum
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafa demir:

Sergen haklı takım 3 gün değil 5 gün izin yapmalıydı. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

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