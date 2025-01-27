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Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları delirtecek sözler: En az 8-10 puan kaybeder

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Spor yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın fikstürünü değerlendirerek Sarı-Kırmızılıların puan kaybı tahminini açıkladı. Yalçın, "Galatasaray bu gidişatta kesin, minimum 8-10 puan kaybedecek. Benim tahminim bundan sonra oynanacak maçlarda Galatasaray'ın 8-10 puan kaybedeceği yönünde" dedi.

Eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın fikstürünü değerlendirdi. Yalçın, Sarı-Kırmızılıların puan bırakma ihtimalini yüksek gördüğü maçlar hakkında yorumda bulunup toplamda kaybedeceği puan tahminini açıkladı.

"8-10 PUAN KAYBEDECEK"

Eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Ekol TV'de Galatasaraylıları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılıların fikstürünü yorumlayarak kaybedecekleri puanlar hakkında yorumlarda bulunan Yalçın, "Galatasaray bu gidişatta kesin, minimum 8-10 puan kaybedecek. Benim tahminim bundan sonra oynanacak maçlarda Galatasaray'ın 8-10 puan kaybedeceği yönünde. Son periyotta Göztepe, Eyüp, Samsun, Trabzon deplasmanları var. Burada gidişata göre en az 4-6 puan kayıp var. Bu periyoda rahat girerse puan kaybı da artar" dedi.

"FENER'İ YENERSE ŞAMPİYON OLUR"

Yalçın, "Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi yenerse o zaman biter, şampiyon olur. Galatasaray puan kaybeder derken Fenerbahçe şampiyon olur demiyorum. Fenerbahçe'nin sezon bitene kadar 4 puandan fazla kaybetmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları delirtecek sözler: En az 8-10 puan kaybeder
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Haklılık payı var..Böyle giderse puan kaybedebilir..Burda bizi cildirticak bir durum söz konusu değil ki.. Başkaları gibi her soylenenene inanan,her sene şampiyonluk naraları atıp başarısız olan,başarısızlıklarını utanmadan hakemlere bağlayan,amblemine çakma yıldız takan koyun değiliz

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray sol kanata, sağ bek e ve stopere birer transfer yapmazsa zaten şampiyonluğu kaybedecek. Çünkü febe çok takviye yaptı kendi kadrosuna.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yahu şimdiye kadar hertürlü destekle lider konumunda tutulmaya çalışılan bir gs gerçeği var..egerki gs nin maçlarında gerçek bir irade ortaya konmuş olsaydı gs belkide şu an ilk üçte bile olamazdı..

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Galatasaray'ın, son sıralardaki takımlara bile puan kaybetmesi düşüş trendine girdiğinin göstergesi.

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Haber YorumlarıMustafa Alp:

Görülen köy klavuz istemez. 2 yıldır beklerde sorun var. orta sahada da alternatif yok. biz burada Sergen'in dediklerine değil yönetimin beceriksizliğine deliririz ancak.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Haziktir

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Haber YorumlarıAmokachi:

Sergen Bey' in bu söyledikleri de Galatasaray' ın şampiyon olmasına yetiyor. Galatasaray, bu sene de futbol teröristlerinin tamamını tarumar edecek.

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Haber Yorumlarıözgür:

Sergenin gördüğünü okan buruk da görüyor ama yönetime bir türlü derdini anlatamıyor o yüzden son maçlarda hoca çok gergin

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Haber Yorumlarıİsmail ünlü:

Tahmin mi, dilek mi, belli değil.

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Haber Yorumlarıalper zerey null:

sergen dediyse tersi cikar

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