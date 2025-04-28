Sergen Yalçın'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler

Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Eyüpspor'u yendiği maça dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 5-1 yendi ve yoluna kayıpsız devam etti. Sergen Yalçın, mücadeleyi Ekol TV'de değerlendirdi.

OSIMHEN'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Osimhen'den övgüyle bahseden Yalçın, "Galatasaray'ın çok ciddi bir santrforu var. Diğer takımlar için bunu söyleyemiyorsun" dedi.

Konuşmasını sürdüren Sergen Yalçın, "Dönüyorsun arka tarafa, Eyüpspor uzun top atıyor her topu Davinson Sanchez karşılıyor. İkili mücadeleyi Sanchez alıyor, havadaki topu o alıyor. Göğsüyle alıyor, oyuna sokuyor. Orada da sıkıntıları yok" ifadelerini kullandı.

"O SAĞ BEK OLMAZ GALATASARAY'A"

Galatasaray'da sağ bek oynayan Frankowski'nin takıma yakışmadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Sağ bek Galatasaray'a yakışmıyor. O sağ bek olmaz Galatasaray'a. Okan Buruk da gördü oranın aksadığını ve 45'te hemen müdahale edip Kaan Ayhan'ı soktu. Böyle bir sağ bek alacaksan neden alıyorsun ki zaten. Kaan Ayhan oynuyordu. Çok vazgeçilmez, çok iyi bir sağ bek alırsın anlarım. Sacha Boey falan oynadı Galatasaray'da. Olmuyor bu sağ bek Galatasaray'da" yorumunu yaptı.