Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay iddia

Teknik direktör Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sistemini eleştirdi. Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dair de dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

"BU SİSTEM YÜZDE YÜZ HATA VERİR"

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun 3-5-2 tercihi hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Hiçbir takım 2 tane pivot santrforla oynamaz. Hele 3'lü oynuyorsan arkada önde de 2 pivot santrforla oynuyorsan bu sistem bir yerde çok ciddi hata verir. Yüzde yüz verir" dedi.

"GALATASARAY DERBİSİNİ ŞİMDİDEN SÖYLÜYORUM"

(Fenerbahçe) Hatayspor ve Adana Demirspor ile oynadın, kazandın. Zayıf takımlarla oynadın. Ligin en zayıf takımlarıyla oynadın. Burada belki vermedi ama sert bir takım karşına çıktığı zaman... Mümkün değil derbide falan. Galatasaray derbisini şimdiden söylüyorum. 3'lü oynayacaksın önde 2 tane pivot santrforla oynayacaksın sistemin nasıl hata verdiğini görürsünüz o maçta" ifadelerini kullandı.