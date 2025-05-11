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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye olay teklif

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Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası yayınlanan programda Fenerbahçe için dikkat çeken ifadeler kullandı. Fenerbahçe'ye forvet tavsiye edebileceğini aktaran Sergen Yalçın, "Çok merak ediyorlarsa ben hemen Avrupa'dan 5 isim vereyim" dedi.

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetini Ekol TV'de değerlendirdi.

Okan Buruk'un devre arasında takıma ciddi bir fırça attığını öne süren Sergen Yalçın, "Çünkü ilk yarıda rehavet içinde bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda rakibi yarı sahadan çıkarmadılar ve zorlanmadan kazandılar" dedi.

"GALATASARAY İYİ SANTRFORLAR BULUYOR"

Galatasaray'ın Osimhen'i tutup 1-2 takviye yapması halinde gelecek sezon da favori olacağını belirten Yalçın, "Çünkü oturmuş bir kadrosu var. Osimhen giderse de Galatasaray yenisini alır. Galatasaray, iyi santrforlar buluyor. İyi araştırırsan ve iyi para verirsen oyuncu var" yorumunu yaptı.

"AVRUPA'DAN 5 TANE İSİM VEREYİM"

Candaş Tolga Işık'ın "Fenerbahçe neden bulamadı o zaman?" sorusuna cevap veren Sergen Yalçın, "Ben vereyim hemen 5 tane isim. Çok merak ediyorlarsa ben hemen Avrupa'dan 5 tane isim vereyim. 1 değil, 5 tane vereyim. Zor değil yani bu. Sadece araştırın. Avrupa'da çok önemli santrforlar var, Osimhen gibi tutunamayanlar var, genç olup çıkış yapmak isteyenler var. Yeter ki araştırın, hazıran konmayın" şeklinde konuştu.

DİKKAT ÇEKEN BARIŞ ALPER SÖZLERİ

Son olarak Barış Alper Yılmaz'a değinen Sergen Yalçın, "Barış Alper için ortalamanın altında olduğunu düşünmüyorum. Ben ortalamasının bu olduğunu ve Galatasaray'a 2 senedir çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok başarılı. Barış Alper 10 üzerinden 7-8 oynuyorsa büyük iş" diyerek sözlerini tamamladı.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye olay teklif
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafa-ugur-ozturk:

Bay Sergen biraz kibirli ama genel olarak yorumlari kayda deger

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