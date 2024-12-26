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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler

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Spor yorumcusu Sergen Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e ağır eleştirilerde bulundu. Yalçın, "Metin Öztürk diye bir arkadaş var mesela, geçen çıkmış konuşuyor. Hocam saçma sapan konuşuyor ya! 8 puan öndesin, hakemler senin aleyhine çalışmıyor… Bu hakemler konusunda en az yara alan takım Galatasaray'dır. 30 senedir bu böyledir" dedi.

Sergen Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e eleştirilerde bulundu.

NEREDE VAR BU YAPI?

Mourinho'ya sert çıkan Yalçın, "Jose Mourinho zeki bir insan. Maçtan sonraki konuşmalarında konuyu hep başka yere götürüyor. Fenerbahçe niye bir şey oynamıyor, oyuncuların formu niye düşük falan, bunları cevaplamıyor. O kadar zeki ki arkadaş, sürekli 'Türkiye'de kokuşmuş sistem var', 'Yapı var, o var bu var' diyerek mevzuyu değiştiriyor. Futbolla ilgili bir şey söylemiyor! Futbolcular da böyle olunca 'Nasıl olsa Türkiye'de sistem var' diyerek kopuyor. Nerede var bu yapı ben çok merak ediyorum? Niye açıklamıyorsunuz bu yapı neyse?" dedi.

"SAÇMA SAPAN KONUŞUYOR"

Glatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e de ağır eleştirilerde bulunan Yalçın, "Metin Öztürk diye bir arkadaş var mesela, geçen çıkmış konuşuyor. Hocam saçma sapan konuşuyor ya! 8 puan öndesin, hakemler senin aleyhine çalışmıyor… Bu hakemler konusunda en az yara alan takım Galatasaray'dır. 30 senedir bu böyledir! Ama hala çıkıp da TFF'den, hakemlerden şikayet etmek, algıyı tekrar canlandırmak çok da sağlıklı gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMGk:

Beşiktaş'ın başına geçmeden ağlamaya başladı hadi hayırlısı bakalım

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

sen önce futbolcu olduğun zamanlar mesleğine saygı duysaydın !! işini ciddiye aldığın yoktu !! Şimdi de biz seni ciddiye almıyoruz !

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıHakan Kara:

süper yorum helal olsun en az son 5 senedir 1 kere ble ciddi bir hakem hatasına kurban gitmemiştir gs ,, ama feneri bjk sis ts si onşarca hakem hatasına kurban gitmiştir ama az kaldı ianın ülkede ismail kartal dışında gs yi çözen yoktu diğer gocalar çözdüğün ana bu gs bjk den kötü olur maç kazanamaz ama aptal hocalar dolmuş durumd a morinyo dahil diyelim bu gs mi daha iyi 2000 dekimi lan o takım bile 3 maçta bir kayıp yapıyordu aptal morinyo futbolu unutmuş geçen seneki fener nerde bu seneki tak

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Haber YorumlarıShooter 39:

Srgn bi sktrgt

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Haber YorumlarıHasan Kenan Solmaz:

BUDA KENDİNİ BİR NİMETTEN SANIYOR AĞZI OLAN KONUŞUYOR

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Haber Yorumlarıhahahahaha:

adam haklı gs adalet değil ayrıcalık istiyor kendi aleyhlerinden çok lehlerine verilenleri görseler yerin dibine girerler ama onu görmek için yüz lazım oda gsde varmı şüpheli?

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Haber YorumlarıG Ergün:

Galatasarayın oynadığı futbolu süper ligde hangi takım oynuyor arkadaş saçma sapan algıları bırakın en basiti Tottenham maçı adamlara nefes aldırmadık tek kale halı saha maçı oynadık

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Ulan at kumarbazi sende mi adam oldun Sergen vuik vuik vuikk

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Sergende de salıncağa binmek isteği oluşmuş belli ki ;) ;)

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