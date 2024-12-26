Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler

Sergen Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e eleştirilerde bulundu.

NEREDE VAR BU YAPI?

Mourinho'ya sert çıkan Yalçın, "Jose Mourinho zeki bir insan. Maçtan sonraki konuşmalarında konuyu hep başka yere götürüyor. Fenerbahçe niye bir şey oynamıyor, oyuncuların formu niye düşük falan, bunları cevaplamıyor. O kadar zeki ki arkadaş, sürekli 'Türkiye'de kokuşmuş sistem var', 'Yapı var, o var bu var' diyerek mevzuyu değiştiriyor. Futbolla ilgili bir şey söylemiyor! Futbolcular da böyle olunca 'Nasıl olsa Türkiye'de sistem var' diyerek kopuyor. Nerede var bu yapı ben çok merak ediyorum? Niye açıklamıyorsunuz bu yapı neyse?" dedi.

"SAÇMA SAPAN KONUŞUYOR"

Glatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e de ağır eleştirilerde bulunan Yalçın, "Metin Öztürk diye bir arkadaş var mesela, geçen çıkmış konuşuyor. Hocam saçma sapan konuşuyor ya! 8 puan öndesin, hakemler senin aleyhine çalışmıyor… Bu hakemler konusunda en az yara alan takım Galatasaray'dır. 30 senedir bu böyledir! Ama hala çıkıp da TFF'den, hakemlerden şikayet etmek, algıyı tekrar canlandırmak çok da sağlıklı gelmiyor" ifadelerini kullandı.