Sergen Yalçın'dan derbi öncesi sürpriz karar! Yıldız isim yedek soyunacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanda sürpriz bir kadro denemesi gerçekleştirdi.

ABRAHAM YEDEĞE ÇEKİLECEK

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, İngiliz golcü Tammy Abraham'ı derbide yedek kulübesinde oturtacak. Sergen Yalçın'ın Abraham'ın sahada yeterince hareketli olmaması ve deneyimli oyuncu için "Skriniar ve Jayden arasında kaybolabilir" şeklinde değerlendirme yaptığı belirtildi.

ABRAHAM YERİNE EL BILAL TOURE

Bu doğrultuda kanatlarda Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'nin görev alacağı ve forvet arkasında ise Rafa Silva'nın sahaya çıkacağı belirtilirken, Abraham'ın yerine ise en ileri uçta El Bilal Toure'nin forma giyeceği aktarıldı.