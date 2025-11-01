Haberler

Sergen Yalçın'dan derbi öncesi sürpriz karar! Yıldız isim yedek soyunacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maç öncesi ilk 11'de sürpriz bir karar aldı. Sergen Yalçın'ın Tammy Abraham'ı derbide yedek kulübesine çekerek yerine en ileri uçta El Bilal Toure'ye görev verecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanda sürpriz bir kadro denemesi gerçekleştirdi.

ABRAHAM YEDEĞE ÇEKİLECEK

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, İngiliz golcü Tammy Abraham'ı derbide yedek kulübesinde oturtacak. Sergen Yalçın'ın Abraham'ın sahada yeterince hareketli olmaması ve deneyimli oyuncu için "Skriniar ve Jayden arasında kaybolabilir" şeklinde değerlendirme yaptığı belirtildi.

ABRAHAM YERİNE EL BILAL TOURE

Bu doğrultuda kanatlarda Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'nin görev alacağı ve forvet arkasında ise Rafa Silva'nın sahaya çıkacağı belirtilirken, Abraham'ın yerine ise en ileri uçta El Bilal Toure'nin forma giyeceği aktarıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
