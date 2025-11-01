Sergen Yalçın'dan derbi öncesi sürpriz karar! Yıldız isim yedek soyunacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maç öncesi ilk 11'de sürpriz bir karar aldı. Sergen Yalçın'ın Tammy Abraham'ı derbide yedek kulübesine çekerek yerine en ileri uçta El Bilal Toure'ye görev verecek.
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde Tammy Abraham'ı yedek kulübesinde tutacak.
- Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın yerine forvette El Bilal Toure forma giyecek.
- Beşiktaş'ın derbide kanatlarda Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny, forvet arkasında ise Rafa Silva oynayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanda sürpriz bir kadro denemesi gerçekleştirdi.
ABRAHAM YEDEĞE ÇEKİLECEK
Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, İngiliz golcü Tammy Abraham'ı derbide yedek kulübesinde oturtacak. Sergen Yalçın'ın Abraham'ın sahada yeterince hareketli olmaması ve deneyimli oyuncu için "Skriniar ve Jayden arasında kaybolabilir" şeklinde değerlendirme yaptığı belirtildi.
ABRAHAM YERİNE EL BILAL TOURE
Bu doğrultuda kanatlarda Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'nin görev alacağı ve forvet arkasında ise Rafa Silva'nın sahaya çıkacağı belirtilirken, Abraham'ın yerine ise en ileri uçta El Bilal Toure'nin forma giyeceği aktarıldı.