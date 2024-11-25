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Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım

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Sahasında Göztepe'ye 4-2 yenilen ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Beşiktaş'ta eski teknik direktör Sergen Yalçın, takımın durumu hakkında eleştirilerde bulundu. Yalçın, Beşiktaş'ın bu sezon belki de transferde en büyük parasını harcadığını ve bunun karşılığının alınamadığını belirtti. Kendisinden destek istenmesi durumunda Beşiktaş'ı 50 milyon euro kara geçireceğini iddia eden Yalçın, "Bana gelsinler, parasız yazarım hem de" dedi.

Sahasında Göztepe'ye 4-2 yenilen Beşiktaş'ta galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Siyah-beyazlılarda hem futbol oynayan hem de teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın, maç sonu sert eleştirilerde bulundu.

Ekol TV'de konuşan Yalçın, "Çok tecrübesiz açıklamalar yapmış van Bronckhorst. Anadolu takımında çalışıp böyle konuşabilirsin ama Beşiktaş'ta çalışıp böyle açıklamalar yapmak çok büyük talihsizlik. Ben göreve geldiğimde 'Taraftar istemediği anda bırakırım' dedim. Taraftarsız Beşiktaş'ta yapamazsın. Çok net iplerin koptuğu ve konsantrasyonun kaybolduğunu gösteren sözler" dedi.

"HARCANAN PARANIN KARŞILIĞI YOK"

Daha ligin bitmesine 6 ay var. Pepe, Talisca, Gomez bunlar çok üst düzey oyuncular. O dönem harcanan paranın hakkı vardı. Şu anda Beşiktaş'ta harcanan paranın karşılığı yok. Şampiyonlar Ligi'nde o dönem gruptan çıktı Beşiktaş. Bu seneki transferler scout başarısı değil. Oyuncuların piyasa değerinin karşılığı yok. Çok para harcayarak şampiyon olamazsın. Artık bunu herkesin anlaması gerekiyor. Bunun çok değil, doğru para harcamayla alakası var. Şimdi Friedel var. Bu adamları kim getiriyor? Her sene bir adamlar ortaya çıkıyor. Transfer mucidi, sihirbazı diye... Nokta transferin ne olduğunu biliyor musunuz? Immobile'yi, Rafa Silva'yı getirmek için transfer sihirbazı olmana gerek yok. Parayı veriyorsun, yüksek kontrat veriyorsun. Parayı verirsen alıyorsun zaten. Avrupa'da çok ilgi gören oyuncular değil bunlar. Immobile 34 yaşında. Ben 'Niye yüksek kontrat veriyorlar?' demiyorum, yargılamıyorum. Bunun bir sihirbazlık olmadığını söylüyorum. Sadece saha oyunu şampiyonluk için yetmez. Bunun medyası var, taraftarı var. Ünlü, zengin 25 tane oyuncu ile uğraşıyorsun. Hepsi egolu, kolay iş değil. Van Bronckhorst çok tecrübeli değil. Burası Avrupa gibi değil! Twente'ye iki sene imza atıyorsun, kupa alman ya da almaman çok önemli değil. Yabancı hocaların burada başarılı olma şansı yok, yapamıyorlar zaten. Büyük takımda çalışıyorsun, Anadolu'da berabere kalıyorsun ve twitter'da üzerinden geçiyorlar. Onlar Avrupa'ya göre konuşuyorlar. Burada geçerliliği yok" dedi.

"BANA GELSİNLER, BEDAVA YAPARIM"

Kendisinden destek istense kulübü 50 milyon euro kara geçireceğini belirten Sergen Yalçın, " Beşiktaş'ın tadilata girmesi lazım. Beşiktaş'ın rehabilitasyon dönemine ihtiyacı var. Bakın bu kadro ligde 6. olacak bir kadro değil. Devre arası 3-4 tane nokta transfer diyorlar. Yapmayın! Kadro mühendisliğini yapabilecek becerikli insanlar olması lazım. Çünkü Beşiktaş'ın bu bölümü karışık. Kimin ne iş yaptığı belli değil. İlk yapılacak şey takımın fiziksel kapasitesini arttırmak. Bu çok önemli. Beşiktaş'ın fizik gücü yok. İkinci yapılacak şey ise oyuncuların psikolojisini düzeltmek. Bakın şampiyon olduğumuz sene 3 haftalık araya girmiştik. Emre Kocadağ'a '3 hafta tesise gelmeyin. Bana müsaade edin. Önce takımın fiziksel kapasitesini arttıracağız. Sonra farklı oyunlar üreteceğiz. Eğer başaramazsam giderim' dedim. Beşiktaş'a reçete yazarım. Bana gelsinler, parasız yazarım hem de. Bunu bir iş istemek için söylemiyorum. Hasan ağabey ile aynı sitede oturuyoruz. Dışarıdan kadro mühendisliği isteseler bedavaya yapardım. 'Onu al, bunu alma' diye söylerdim. Kulübü 50 milyon euro kara geçirirdim. Temasta olduğumuz, fikir alışverişi yaptığımız başkanlar var. Bunu Beşiktaş özelinde söylemiyorum. Beşiktaş taraftarı Josef de Souza gibi agresif oyuncu ister" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysel null:

5 diyordunuz? ;) Yazık yaaa en farklı iki skor 9-2 ve 6-0 Galatasaray ın. En farklı skorda GS nin gerisindeler, kupa sayısında da GS nin gerisindeler, ikili mücadelede en çok maç kazanmada da GS nin gerisindeler 129 galibiyet GS de, 117 galibiyet de onlardaydı sanırım burda da GS nin gerisindeler. Galatasaray bunları tarih boyunca bütün istatistiklerde yenmiş, YENMİŞ DE YENMİŞ, YENMİŞ DE YENMİŞ, YENMİŞ DE YENMİŞ bunlar hala 5-0 diyor. Kazanamayacağın savaşlara girmeyecen koçum pardon "kuşum" ;) ;) HAHAHAHAHAHAHAHA

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