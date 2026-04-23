Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Samsunspor müsabakasının 11'inden 3 değişiklik yaparak Türkiye Kupası'nda Alanyaspor maçına çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Samsunspor müsabakasının 11'inden 3 değişiklik yaparak Türkiye Kupası'nda Alanyaspor maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri Samsunspor mücadelesinden 11'inden 3 değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı.

Yalçın; savunmada Uduokhai'nin yerine Emirhan Topçu'ya şans verirken, orta sahada da Cengiz Ünder ile Asllani kulübeye geçti. Ndidi ile Cerny ise kendilerine 11'de yer bulan futbolcular oldu.

Beşiktaş'ın, Corendon Alanyaspor maçı 11'i şu şekilde:

"Ersin - Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan - Ndidi, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal Toure - Oh."

Ndidi geri döndü

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle 2 haftadır takımdan uzak kalan Wilfred Ndidi, Alanyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Ndidi, bu süreçte ligde Antalyaspor ile Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.

Tüpraş Stadyumu bayraklarla donatıldı

Alanyaspor maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'ndaki tüm koltuklara Türk bayrakları koyuldu. Seremoni öncesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Doğu Alt tribünde dev Türk bayrağı açıldı.

Taraftar ellerindeki bayrakları sallayarak görsel bir şölen oluşturdu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları unutulmadı

Beşiktaş taraftarı, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları unutmadı. Taraftarlar, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimlerini tek tek söylerken, 'Çocuklar ölmedi, kalbimizde yaşıyor' tezahüratları yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
