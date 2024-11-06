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Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi

Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
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Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve şu sıralar spor yorumculuğu yapan teknik direktör Sergen Yalçın, katıldığı canlı yayında 3'ü yurt dışından, 5'i Türkiye'den olmak üzere 8 takımdan kendisine teklif geldiğini açıkladı. Takımlardan bir tanesinin ismini de veren Yalçın Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'dan teklif aldığını da söyledi.

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Malmö'yü 2-1 yendiği maçın ardından çıktığı canlı yayında teknik direktörlük için birçok teklif aldığını açıkladı. Yalçın, teklif aldığı bir kulübün de adını verdi.

"8 TAKIMDAN TEKLİF ALDIM"

Çok ciddi teklifler aldığını belirten Sergen Yalçın, "Daha 10-11 hafta oldu, 8 takımdan teklif aldım. 3 tanesi yurt dışından, 5 tanesi Türkiye'den" açıklamasını yaptı. Deneyimli teknik adam, son olarak geçen sezon Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

"TAKIMLARDAN BİR TANESİ AMEDSPOR"

Teklif aldığı takımlardan birinin ismini de veren Yalçın, "Amedspor'dan teklif aldım. Bu sezon çalışmayı düşünmüyorum. Hedefi olan bir takımda çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu. Trendyol 1. Lig ekibi, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Ersun Yanal'ın yerine Servet Çetin'i teknik direktörlüğe getirdi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlenzo Vicento:

Sergen Yalçın BJK ye yakışır

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