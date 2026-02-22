BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu sezon oynadığımız en iyi oyundu diyebilirim. Hem oyunu hem skoru kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bizim için mükemmel bir geceydi" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu. Kendileri için mükemmel bir gece olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Bu sezon oynadığımız en iyi oyundu diyebilirim. Hem oyunu hem skoru kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bizim için mükemmel bir geceydi. Bilal'in sakatlığı ciddi bir sorun. Bütün planlarımızda vardı. 6-8 hafta gibi bir süre olmayacak. Onun yokluğunda farklı bir oyun planlı belirledik. Hafta içi onun üzerine çalıştık. Göztepe takımı sert ve güçlü bir takım. Ligin en az gol yiyen takımı. Zor geçeceğini biliyorduk. İkili mücadeleler ve temaslarda aynı şiddeti göstermeliydik. Taraftarımız da bugün ciddi bir destek verdi. Her zaman bu taraftarı takımın arkasında görmek istiyoruz. Yeni oyuncular aldık. Kolay değil. Adaptasyon süresi ve bir oyun planı üzerine çalışmak kolay değil. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur. Aldığımız oyuncuların hepsi kendi takımında oynayan oyuncular. Hepsi oynayarak bizi tercih ettiler. Bundan sonraki süreç umarım daha iyi olur. Beşiktaş camiası kupalar ve maçlar kazanmaya alışık bir camiadır. En kısa sürede problemlerin hepsini çözmek istiyoruz. Bunun için buradayız. Yapabildiğimiz kadar çözmeye çalışıyoruz. Kolay bir sezon geçirmeyeceğiz. Biraz acı çekeceğiz. 2 veya 3 transfer döneminden sonra taraftarımız iyi bir Beşiktaş izleyecek diye söz vermiştik kendi adımıza. Biz sonuç alıp bir şeyi inşa etmeye çalışıyoruz. Bu çok yanlış. Bu bir süreç gerektiriyor. İnşallah söylediğimiz şeyleri bu süre zarfında yapacağız" ifadelerini kullandı.

'LİGİ NEREDE BİTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUZ'

Sadece oyunlarını geliştirerek yeni bir kurgu oluşturmak istediklerini dile getiren Yalçın, "Ligi nerede bitireceğimizi düşünmüyoruz. Biz sadece oyunu geliştirmeyi düşünüyoruz. Bir kurgu ve yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Ligi illa ki bir yerde bitireceğiz. Onun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bunun temellerini atıyoruz ve ileride bunu yapacağız. Benim Serkan Reçber'i buraya isteme sebebim; yeni bir şeyi inşa etmek istemem. Önce çatıyı yapıp sonra aşağıyı yapmayacağız. Önce aşağıyı yapacağız sonra çatıyı yapacağız. Ondan sonra işler kendiliğinden toparlanacak. Bu sistemi oturtabilirsek Beşiktaş camiası ileride sorun yaşamayacak. 5 yıllık bir planlama yapıyoruz. Buraya gelirken bunların olacağını biz biliyorduk. Bizim için sürpriz değil bu. Yeniden yapılanacağız. Onun için de zaman lazım" sözlerini sarf etti.

'23-24 YAŞ ORTALAMASINA İNDİK'

Transfer döneminde genç oyuncular transfer ettiklerini ve yaş ortalamasını düşürdüklerini söyleyen 53 yaşındaki teknik adam, "Yeni aldığımız oyuncuların hepsi genç oyuncular. Kendi takımlarında oynayan ve önemli oyuncular. Çok zorlandık ve çaba sarf etti. Ben, Serkan, en son başkan devreye girdi. 23-24 yaş ortalamasına indik. Tek derdimiz yaş ortalamasını düşürmek. Genç ve dinamik bir takım ortaya çıkarmak. Aldığımız oyuncuların burası son takımı olmayacak. Transferde yüzde 50 her zaman başarıdır" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bugünkü maç planlamamız bu şekildeydi. Bilal'in olmaması bizi farklı bir oyuna yönlendirdi. Daha güvenli bir oyuna geçiyoruz. Hafta içi bunun üzerine çalıştık. Tamamen maç planlamasıyla ilgili antrenmanlar. Bugün Ndidi mükemmel oynadı. Bizdeki en iyi oyunlarından birini oynadı. Bu mücadeleyi verdikten sonra maç kaybetsek bile bizim için bir sorun olmayacak. Ben o sorumluluğu alırım. Hiç problem değil benim için."

'KENDİ OYUNUMUZ ÜZERİNDEN GİDİYORUZ'

Oyun planlarından ve oyuncuların bireysel performansından bahseden Sergen Yalçın, "Daha çok kendi oyunumuz üzerinden gidiyoruz. Rakibin ne oynayacağını biliyoruz ama biz ne yapacağız? Bugün Olaitan'ı çok doğru yerde kullandık. Orkun'a daha fazla özgürlük verdik. Ndidi ve Asllani iyi oynadı. Amir ilk 10-15 dakika kötü başladı ama taraftar tepki göstermedi. Oyuncunun belli bir kalitesi var. Oyuncuda o vizyon var mı ? Ona bakacağız önce. Yeter ki biz o kaliteyi görelim. Amir bizim için tamamen fırsat transferi" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı