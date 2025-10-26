Haberler

Sergen Yalçın, Beşiktaş Taraftarına Yanıt Verdi

Sergen Yalçın, Beşiktaş Taraftarına Yanıt Verdi
Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile oynanan 1-1'lik eşitlik sonrası taraftarların tepkilerini yanıtlayarak, zor bir sezon geçireceklerini ve kazanmak için her maçta mücadele edeceklerini belirtti.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarının bulunduğu tribüne gitti.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara tepki gösterdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Sergen Yalçın, soyunma odasına gitti. Beşiktaşlı taraftarların tezahüratları üzerine Sergen Yalçın, deplasman tribünün önüne geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde iyi oyun ve galibiyet için Sergen Yalçın'dan söz istedi.

Sergen Yalçın da tüm maçlara kazanmak için çıktılarını söyledi. Yalçın, taraftara yaptığı konuşmada, "Bu tür durumlarda, işler kötü gittiği zaman konuşmak çok zor. İlk defa olmuyor bu. Yaklaşık 4, 5 senedir aynı şeyleri yaşıyoruz. Açıklama yapmak çok zor. Biz böyle olmasını istemiyorum ama sonuçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz oyuncularla beraber. Zor bir sezon olacağını, acı çekeceğimizi söyledim. Önümüzde kolay bir sezon yok. Siz de benim gibi mevcut durumun farkındasınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
