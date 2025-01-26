Sergen Yalçın anısı yorumcu Semih Şentürk'ün başını yaktı

Eski milli futbolcu Semih Şentürk'ün yorumcu olarak görev yaptığı Sky Spor'daki işine son verildi. Fenerbahçe U19 Takımı'ndaki görevini sezon başında bırakarak spor yorumculuğuna adım adan Semih Şentürk'ün ayrılık açıklaması son çalıştığı kurum tarafından yapıldı.

KANAL AYRILIĞI DUYURDU

Sky Spor sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Değerli yorumlarıyla bünyemizde yer alan Semih Şentürk ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sky Spor ailesi olarak 'Golcü' Semih Şentürk'e bugüne kadarki tüm emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

GERÇEK DIŞI SERGEN YALÇIN HİKAYESİ SONU OLDU

Ancak Semih Şentürk'ün ayrılığıyla ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. Semih Şentürk'ün geçtiğimiz haftalarda bir programda Sergen Yalçın hakkında yaptığı "Sergen Hoca, 'Maç uzatmalara kalmasın' dedi. Çünkü saat 5'te İstanbul uçağı vardı. Maç uzatmalara gitti. Son 15 dakika bir baktım, kulübede yoktu" açıklaması gündem olmuştu.

MAÇ KAYITLARIYLA DA ORTAYA ÇIKTI

Sergen Yalçın ise söz konusu hikayenin doğru olmadığını sert sözlerle eleştirdi. Ayrıca iddianın gerçek dışı olduğu maç kayıtlarıyla da ortaya çıktı. Yaşanan durumun ardından tepkilerin odağı olan Semih Şentürk'ün ayrılığında yaşanan durumun da etkisi olduğu iddia edildi.