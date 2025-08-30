Sergen'e kötü haber! Takımın bel kemiği sakatlandı

Sergen'e kötü haber! Takımın bel kemiği sakatlandı
Teknik direktörlük görevine yeniden Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı maçta sakatlanan Gabriel Paulista'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İkinci yarıda oyuna devam edemeyen Paulista'nın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Brezilyalı savunmacının 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Teknik direktörlük görevine yeniden Sergen Yalçın'ı getiren Süper Lig devi Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

HAFTALARCA YOK

Beşiktaş, Lausanne ile oynadığı müsabakada ikinci yarıda oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Brezilyalı savunmacının 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sergen'e kötü haber! Takımın bel kemiği sakatlandı

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

