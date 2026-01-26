Haberler

Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Güncelleme:
Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki futbolcu oğlu Leon Jakirovic, Inter'in U23 takımına transfer oldu. Stoper pozisyonunda görev yapan Leon Jakirovic, "Çok mutluyum; Inter'e transfer olduğum için heyecanlıyım. Daha yeni 18 yaşıma girdim. Inter, kariyerimde şu ana kadar attığım en büyük adım.'' dedi.

  • Leon Jakirovic, Inter U23 takımına transfer oldu.
  • Leon Jakirovic, Inter ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
  • Leon Jakirovic, 18 yaşında bir futbolcudur.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki futbolcu oğlu Leon Jakirovic, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.

LEON JAKIROVIC INTER'E TRANSFER OLDU

Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Leon Jakirovic, Inter U23 takımına transfer oldu. Genç oyuncu, Inter ile 2030 yılına dek sözleşme imzaladı.

Sergej Jakirovic'in oğlu dünya devine imza attı

'ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM'

Transferi sonrası konuşan Jakirovic, "Çok mutluyum; Inter'e transfer olduğum için heyecanlıyım. Daha yeni 18 yaşıma girdim. Inter, kariyerimde şu ana kadar attığım en büyük adım. Bence muhteşem olacak. Ben topla oynama seven bir stoperim, hatları aşan paslar denerim. Herkes İtalyan stoperlerin dünyanın en iyisi olduğunu bilir. Savunma alanında burada kendimi çok geliştirebilirim. Beni en çok etkileyen stoper zaten Inter'den Bastoni'ydi. Şimdi onunla birlikteyim." dedi.

'HER ŞEYİ BABAM ÖĞRETTİ'

Babası Sergej Jakirovic hakkında gelen soruya Leon, "Bana her şeyi babam öğretti, benden en iyisini çıkarmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
