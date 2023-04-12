Seren Ay Çetin: Dünya şampiyonluğunu getiren ilk Türk olacağım

"Kazanırsam dünya şampiyonluğuna çıkacağım""Rakiplerim benden her zaman tecrübeliydi, bu da alışık olduğum bir durum""Mecburi rakip olmak havalı hissettiriyor""Bu kemeri uzun bir süre koruyacağım" Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, "Dünya şampiyonluğunu...

"Kazanırsam dünya şampiyonluğuna çıkacağım"

"Rakiplerim benden her zaman tecrübeliydi, bu da alışık olduğum bir durum"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, "Dünya şampiyonluğunu elde edersem Türkiye'ye bu kemeri getiren ilk Türk olacağım. Bu da beni aşırı derecede heyecanlandırıyor, çünkü hayalimdi" dedi.

Seren Ay Çetin, hedefine çok yakın olduğunu dile getirerek, "5 yıl önce boksa başladığımda şu anki hedefim için yola çıkmıştım. Sonrasında rakibim gibi olmayacağım. Kemeri korumak için beni seçmiyor. Dünya şampiyonluk unvan maçında kemeri aldığım zaman bana en yakın olan kişiyi seçeceğim. Herkese bu şansı tanıyacağım ama kemeri benden alabileceklerini de sanmıyorum. Bu kemeri uzun bir süre koruyacağım. Belki sonrasında bir üst sıklete çıkarım, biraz da orada yaparım şovumu" dedi.