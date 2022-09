- Şeref Eroğlu : "Avrupa Şampiyonası'ndaki başarımızın tesadüf olmadığını bütün dünyaya ve Türkiye'ye gösterdik"

BELGRAD - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki başarının tesadüf olmadığını dünyaya ve Türkiye'ye gösterdiklerini söyledi.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde 125 puanla takım halinde şampiyon oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile şampiyonada altın madalya alan Rıza Kayaalp ve Burhan Akbudak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haklı gururu yaşadıklarını ifade eden Başkan Şeref Eroğlu, "Haklı bir gururu yaşıyoruz. Zor bir iş başardık. Kısa bir sürede başardık. Biz Avrupa Şampiyonası'nda söylüyorduk, 'Türk güreş tarihinde izler bırakacağız' diye. Rıza gibi, Burhan gibi ve adını sayamadığım birçok şampiyona güvenerek söylüyorduk. Bu çocukların hepsi aynı anda dünya şampiyonu olsa ben şaşırmam. Buraya gelirken, 4-5 tane dünya şampiyonu olsak diye kendi kendime düşünüyordum. Sporda birileri hata yapıyor, birileri onu değerlendiriyor. Her şeye rağmen çok güzel bir son. Aldığımız dünya şampiyonluklarını, madalyaları ülkemize, güreş camiasına, devletimize, milletimize armağan ediyoruz. Türk güreşi bundan önce olduğu bundan sonra da bu yolculuğuna devam edecek. Bundan önce bütün tarihi rekorları kırmış bir branşız. Biz sadece kendi kendimize yarışıyoruz. Rekorlarımızı egale ediyoruz. Bu çok anlamlaydı, bu rüya takımı tekrar yakalamak. Bizim güreştiğimiz dönemlerde sporcu olarak dünya şampiyonu olan takımın içindeydim. Bugün de dünya şampiyonu olan takımın başkanı olarak buradayım. Rıza ile takım arkadaşıydık. Gerçekten gurur duydum. 'İzleyenlerin gurur duyacağını, Türk güreşine yakışan mücadele olacak' demiştik. Bunu da Dünya Şampiyonası'nda gördünüz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bazıları Ruslar yok, bunlar yok dedi. Sırf başarımızı gölgelemek için bunu konuşuyordular. Bunun tesadüf olmadığını bütün dünyaya ve Türkiye'ye gösterdik. Bizim olmazsa olmazımızın çalışmak. Rıza Kayaalp, 5 kere dünya şampiyonu olmuşsa bu tesadüf değil, çalışmanın eseridir. Onunla ve tüm takımla gurur duyuyorum. İyi ki onların başkanıyım. Ne kadar övünsek az. Her şeyiyle onların yanında olacağım. Ben onların ağabeyleriyim, sadece federasyon başkanı değilim. Takım olduk, ruh oldu. Bu takım 2024 Paris Olimpiyatları'na kadar böyle devam edecek" diye konuştu.

Rıza Kayaalp: "Allah'a şükürler olsun çıkıp, aslanlar gibi maçlarımızı kazandık"

130 kiloda şampiyon olan Rıza Kayaalp, verilen emeklere karşılık verdiklerini söyleyerek, "Her zaman dediğim gibi devletimiz bize bir imkan sunuyor, bu imkanı değerlendirip çalışıyoruz ki bayrağımızı göndere çektirip istiklal marşını söyletebilmek için. Allah'a şükürler olsun bunun bilinciyle her zaman hareket ediyorum. Bu Dünya Şampiyonası'na da tabii ki altın madalya hedefiyle geldim. Birkaç olumsuzluklar yaşadım kampta, sakatlıklar yaşadım ama ben her zaman şunu söylüyorum; sakat da olsam çalışırım, hazırlanırım. Yeter ki bana çok zararı olmasın. Dediğimi yaptım, Allah'a şükürler olsun çıkıp, aslanlar gibi maçlarımızı kazandık ve hem ben şampiyon oldum hem de 5 madalya ülkemize kazanırdık. 2 şampiyonluk, 3 bronz madalya dünya şampiyonasında elde edilmesi zor bir başarı. 2009'dan sonra da takım halinde tekrar şampiyon olduk. Allah tekrardan nasip etti bize. 13 yıl sonra, tekrardan takım halinde şampiyonluk kazandık, bu da bizim için gurur verici oldu" şeklinde konuştu.

82 kiloda şampiyon olan Burhan Akbudak ise, "Güzel ilklere adım atıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda 17 madalyayla rekor kırdık. 17. madalyayı ben almıştım, burada da ilk altın madalya aldım. Bunun gururunu yaşıyorum. Devletimi, milletimi seven Türk ferdi olarak sonuna kadar burada Türk'ün gücünü göstermek için elimden geleni yaptım ve sonunda Allaha şükürler olsun hayalimize bir adım yaklaştık. daha da devam edecek inşallah" ifadelerini kullandı.