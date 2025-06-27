Serdar Topraktepe'nin Ağabeyi Ayhan Topraktepe Son Yolculuğuna Uğurlandı
Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yaşamını yitiren ağabeyi Ayhan Topraktepe, cenaze töreninin ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.
Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yaşamını yitiren ağabeyi Ayhan Topraktepe, son yolculuğuna uğurlandı.
Ayhan Topraktepe için Avcılar Denizköşkler Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili Ceyhun Kazancı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, teknik direktörler Orhan Ak, Önder Karaveli ve Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbolcu Emrecan Terzi, Topraktepe ailesi ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazının ardından Ayhan Topraktepe'nin naaşı, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor