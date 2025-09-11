Haberler

Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak Persepolis forması giyen Serdar Dursun, anlaşmaya vardığı Kocaelispor için yarın sağlık kontrolünden geçecek. Deneyimli futbolcu, takıma katılmak üzere şehre geldi.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, golcü arayışlarında sona geldi. Yeşil-siyahlılar, sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor.

SERDAR DURSUN İLE ANLAŞILDI

Kocaelispor, son olarak İran Ligi ekibi Persepolis forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Serdar Dursun ile anlaşmaya vardı. Deneyimli futbolcu, şehre geldi. Serdar Dursun'un cuma günü sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacağı öğrenildi.

PERSEPOLİS PERFORMANSI

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Persepolis'a transfer olan 33 yaşındaki milli futbolcu, kulübüyle çıktığı 15 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Serdar Dursun daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor formaları da giymişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor! İşte Türkiye'ye geleceği tarih

Süper Lig devi aylardır beklenen transferi sonunda bitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta ayrılık! Joao Mario'nun yeni durağı Yunanistan

Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! Takımdan apar topar gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.