Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, golcü arayışlarında sona geldi. Yeşil-siyahlılar, sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor.

SERDAR DURSUN İLE ANLAŞILDI

Kocaelispor, son olarak İran Ligi ekibi Persepolis forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Serdar Dursun ile anlaşmaya vardı. Deneyimli futbolcu, şehre geldi. Serdar Dursun'un cuma günü sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacağı öğrenildi.

PERSEPOLİS PERFORMANSI

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Persepolis'a transfer olan 33 yaşındaki milli futbolcu, kulübüyle çıktığı 15 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Serdar Dursun daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor formaları da giymişti.