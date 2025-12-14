Haberler

Serdar Dursun: "Karagümrük'ün attığı goldeki pozisyonda yüzde 100 faul vardı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçta rakiplerinin attığı golde yüzde 100 faul olduğunu belirtti ve 2 puanı kaçırdıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'ün attığı goldeki pozisyonda yüzde 100 faul olduğunu söyledi. Dursun, 2 puanı kaçırdıkları için de üzgün olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, deplasmanda mücadele ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda maç oynamanın zor olacağını bildiklerini söyleyen Dursun, "Atmosfere alışman lazım. Konsantrasyon zaman zaman gidebiliyor, oyuncuları maçtan önce çok uyardım. İlk yarı oyuna aslında iyi başladık. Daniel'in bir şutu vardı, direkten direğe gidiyor. Tam ben golü atarken son anda rakip dokunuyor. Orada 1-0 öne geçsek çok farklı bir maç olacaktı. Ondan sonra ilk yarı öyle geçti. Baskıları da zaman zaman iyi yapamadık. Karagümrük bugün baklava şeklinde oynamıştı. İkinci yarıya da iyi başladık. Karagümrük'ün attığı goldeki pozisyonda yüzde 100 faul vardı. VAR'dan nasıl dönmedi merak ediyorum. Bu yüzde 100 faul nasıl verilmedi? Karagümrük golle birlikte öne geçince defans yapmaya başladı. Ondan sonra oyun gücümüz daha fazla oldu. Arkaya yaslandılar, 3 puanı korumak istediler. Kenarlara giderek daha fazla orta yapınca iyi oynamaya başladık. Son dakikalarda golü bulunca, golü atıp 2-1'e getirebilirdik ancak zaman yetmedi. Aslında üzgünüz, 2 puanı kaçırdık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trabzon'da kırmızı kart!
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
title