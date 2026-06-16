Avrupa Birliği Boks (EBU) kongresinde alınan karar ile başkanlığa aday olan Serdar Avcı, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu Başkanı oldu.

Uzun süredir Türkiye'de kurulması için çaba gösterilen profesyonel boks komisyonuna Serdar Avcı başkan seçildi.

Avrupa Birliği Boks (EBU) kongresinde alınan karar ile başkanlığa aday olan ve yapılan seçim sonu başkanlığa layık görülen Serdar Avcı, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu Başkanı oldu.

Serdar Avcı: "Kuruculuğunu ilk üstlendiğimde herkese imkansız gibi gelmişti"

Seçim sonrası duygularını açıklayan Serdar Avcı, "Ülkemizde profesyonel boksun olmaması gerçekten çok üzücü bir durumdu ve bunun kuruculuğunu ilk üstlendiğimde herkese imkansız gibi gelmişti. En son ülkemizde 1950'lerde profesyonel boks maçları olmuş ve bunların hepsi Alman, İngiliz ve Fransız federasyonlarınca yapılmış ve hakemler de onlardan gelmiş. 2000'li yıllarda profesyonel boks maçları tekrardan düzenlenmeye başlamış ama yine Türk sporcularımız Almanya, Fransız gibi ülkelerin lisansları ve bu ülkelerin federasyonları ile yani yabancı hakemler ile mücadele etmiş. Gerçekten bu ülkemiz için çok üzücü bir durumdu. Neden ay-yıldızlı bayrağımızla lisanslarımız olmasın, neden sporcularımız başka ülkelerin bayrağı altında mücadele etsin, neden Türk profesyonel boks hakemlerimiz olmasın diye hep düşündüm ve gerçekten bunlar benim için çok üzücü bir durum haline geldi. Bundan üç yıl önce kuruculuğunu üstlenmiş olduğum Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu, EBU'nun kongre kararında artık resmi olarak yerini almıştır. Bundan sonra tüm dünyada Türk lisanslarıyla sporcularımız mücadele edebilecek ve artık Türk profesyonel boks hakemlerimiz olacaktır" diye konuştu.

"Türkiye de artık boks lobisinde kuvvetli olacak"

Avrupa Birliği Kongresi'nde onaylanan bu karar ile Türk Bayrağı'nın tüm Avrupa ülkeleri arasında yerini alması ve buna öncülük etmesinden dolayı gururlandığını ve duygulandığını dile getiren Serdar Avcı, "Bundan sonraki süreçte Türkiye de profesyonel boks lobisinde yerini aldı. Ülkemde profesyonel boksu artık resmi olarak başlattım ve ilerlemesi için elimden geleni yapacağım. Bir çok şampiyon sporcunun çıkması için gerekli olan tüm desteği elimden geldiğince vereceğim. Türkiye de artık boks lobisinde kuvvetli olacak. Daha önce de belirttiğim gibi tarih boyunca hiçbir zaman Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu'nun olmaması ve ülkemizde yapılan bütün organizasyonların yabancı federasyonlarca yapılması ve çıkan bütün Türk sporcularımızın başka ülkelerin bayrağı altında mücadele etmesi beni gerçekten çok rahatsız ediyordu ve resmi olarak tüm dünyada profesyonel boks komisyonunu kurarak bir ilke imza atmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı