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Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak seçim öncesi şimdiden iki aday çıktı

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Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından siyah-beyazlı camiada gözler mayıs ayında yapılacak seçime çevrildi. Başkanlık için akla gelen ilk isimler Serdal Adalı ve Fikret Orman oldu. Hem Adalı hem de Orman, yaptığı açıklamalarla adaylığa açık kapı bıraktı.

Beşiktaş'ta kaos ortamı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş.'deki görevini bırakan Hasan Arat, bu kez de kulüp başkanlığından istifa etti. Bu depremin ardından gözler mayıs ayındaki kongreye çevrildi. Akla gelen ilk isimler Serdal Adalı ve Fikret Orman, aday olup olmayacaklarıyla ilgili Sözcü'ye konuştu.

SERDAL ADALI: MAYIS AYINDA ADAY OLABİLİRİM

Camianın önde gelen isimlerinden Serdal Adalı, başkan adaylığı için sıcak bir tavır sergiledi. Adalı, adaylık ve ocak transfer dönemi için "Şartlar oluşursa mayıs ayında aday olabilirim. Ocak ayında ihtiyaç olan yerlere transfer olabilir. Ancak şov transferlerine ve Beşiktaş'ı çok borca sokabilecek transferlere karşıyım" dedi.

FİKRET ORMAN: BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMAM

Siyah beyazlı kulübün eski başkanlarından Fikret Orman da Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmama adına genel kurulda adaylığa sıcak bakıyor. Başkanlık yaptığı dönemde camiadaki ortamı "2012 yılında ben başkan olduğumda kimse elini taşın altına koymamıştı." diye özetleyen Orman, görüşlerini "Aynı durum oluşursa tabii ki aday olurum. Çocukluk aşkın, büyük Beşiktaş'ı yalnız bırakmam" şeklinde dile getirdi.

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak seçim öncesi şimdiden iki aday çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNuri Sevinç:

serdar adalıyı istiyoruz

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Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

Firket Orman denendi artık gerek yok. Serdal Adalı gibi güçlü bir başkan lazım Beşiktaş a.

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