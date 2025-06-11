Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı

Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bright Osayi-Samuel için yapılan transfer görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı, Nijeryalı oyuncunun talep ettiği 2.5 milyon euro'yu veremeyeceklerini ancak kendi belirledikleri bütçe çerçevesinde anlaşma olursa transferin gerçekleşebileceğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel için görüşmelerini sürdürürken, transferin son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

"2.5 MİLYON EURO'YU VEREMEYİZ"

Gazeteci Kartal Yiğit'e açıklama yapan Serdal Adalı, "Osayi'nin Fenerbahçe'den istediği 2.5 milyon euro'yu biz veremeyiz. Bizim bir bütçemiz var, onu kabul ederse olabilir.'' dedi. Bu açıklama üzerine gözler Osayi Samuel'in vereceği karara çevrildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 178 maça çıkan Osayi Samuel, bu karşılaşmalarda 7 gol ve15 asistlik performans sergiledi. Osayi Samuel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarındaki Fenerbahçe ibarelerini kaldırmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

800-900 bin euro luk futbolcu

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