Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, daha koltuğa oturalı bir hafta olmadan siyah-beyazlı kulübün mali sorunlarını hafifletmek adına ilk icraatını yaptı.

FUTBOLCULARIN MAAŞ ALACAKLARINI CEBİNDEN ÖDEDİ

Adalı, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını bizzat kendi cebinden karşıladı. Toplamda 5 milyon euroyu bulan bu ödeme, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Başkan Adalı'nın bu adımı, yönetimin oyunculara olan güvenini ve kulübün finansal istikrarını sağlama çabasını ortaya koydu.

ADALI'DAN SERGEN SORUSUNA YANIT

Öte yandan Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte Rize'ye giden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük için ismi geçen Sergen Yalçın ile ilgili soruyu da yanıtladı. Adalı, "Sergen Yalçın süreci çok konuşuluyor. Neler söylersiniz?" sorusuna "İlk maçımız, ilk deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz. Şu anda hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm" cevabını verdi.